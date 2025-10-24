Morte de professor de futsal de Anápolis causa comoção: “futsal goiano perde uma referência”

Ele teria contraído uma infecção após o procedimento e teve uma piora rápida no quadro de saúde

Samuel Leão - 24 de outubro de 2025

Professor teve complicações após uma cirurgia. (Foto: Reprodução)

Após sofrer com complicações decorrentes de uma cirurgia, o professor de futsal Alexandre Augusto dos Reis faleceu e, nas redes sociais, amigos, familiares e alunos prestaram homenagens ao profissional. Em Anápolis, ele comandava o time do Arena.

Ele teria contraído uma infecção após o procedimento e teve uma piora rápida no quadro de saúde. Mesmo após passar por tratamentos e ficar internado, acabou não resistindo e veio a óbito.

Alunos agradeceram o apoio e os ensinamentos deixados pelo professor. “Obrigado por toda oportunidade que me gerou, Xandão. Descanse em paz, sua missão foi concluída aqui na Terra”, expressou um deles.

O grupo Renovação Carismática Católica prestou uma homenagem ao profissional, expressando a frase bíblica “combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”;

A torcida organizada do Corinthians Gaviões da Fiel, subsede Brasília, expressou os sentimentos pela perda do integrante, relembrando uma foto de quando ele visitou o estádio do time, em São Paulo.

João Henrique (MDB), prefeito do município de Porteirão, chegou a publicar uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando o ocorrido.

O time Arena, pelo qual Alexandre atuou, republicou diversas homenagens, relembrando a trajetória do professor no clube e desejando consolo aos familiares. Até o momento, não foram divulgadas informações acerca do velório e sepultamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!