Truque para melhorar a internet quando ela estiver lenta (principalmente na hora em que tem muita gente usando)
Uma ação simples pode restaurar o sinal e deixar a conexão mais rápida em poucos segundos
Em horários de pico, quando várias pessoas estão conectadas ao mesmo tempo, é comum a internet ficar instável ou com a velocidade reduzida.
O que pouca gente sabe é que existe um truque rápido e eficaz que pode resolver o problema: reiniciar o roteador.
O método é simples, mas extremamente eficiente. Ao desligar o aparelho por alguns segundos, ele libera a memória interna, corrige falhas temporárias e renova o endereço IP, o que ajuda a restabelecer o fluxo normal da conexão.
Na prática, é como “reiniciar” o cérebro do equipamento para que ele volte a operar com força total.
Um hábito que evita dor de cabeça
Especialistas em tecnologia recomendam reiniciar o roteador pelo menos uma vez por semana, principalmente em casas com muitos dispositivos conectados.
Esse hábito reduz o risco de travamentos, melhora a estabilidade da rede e até ajuda na segurança, já que interrompe acessos indevidos e conexões antigas armazenadas na memória.
A operação correta é simples:
- Desligue o roteador pelo botão ou retire da tomada;
- Aguarde cerca de 1 minuto;
- Ligue novamente e espere até que todas as luzes acendam.
- Esse tempo é suficiente para que o sistema descarregue completamente e reinicie limpo.
Outras formas de turbinar a conexão
Se a internet continuar lenta mesmo após o procedimento, vale testar algumas medidas adicionais.
Reposicionar o roteador em um local mais central, longe de paredes ou objetos metálicos, costuma ampliar o alcance do sinal.
Também é importante atualizar o firmware (sistema interno) do equipamento, pois as versões mais recentes trazem correções que aumentam a performance e a segurança.
Outra dica é mudar o canal do Wi-Fi nas configurações do roteador — isso reduz interferências de outras redes próximas.
E, se o equipamento já tem mais de cinco anos, pode ser hora de investir em um modelo moderno, compatível com Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, que oferece maior estabilidade e velocidade.
Em muitos casos, antes de ligar para a operadora, reiniciar o roteador é o passo mais simples — e o suficiente — para voltar a navegar sem travamentos.