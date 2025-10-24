Truque para melhorar a internet quando ela estiver lenta (principalmente na hora em que tem muita gente usando)

Uma ação simples pode restaurar o sinal e deixar a conexão mais rápida em poucos segundos

Gabriel Yuri Souto - 24 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Em horários de pico, quando várias pessoas estão conectadas ao mesmo tempo, é comum a internet ficar instável ou com a velocidade reduzida.

O que pouca gente sabe é que existe um truque rápido e eficaz que pode resolver o problema: reiniciar o roteador.

O método é simples, mas extremamente eficiente. Ao desligar o aparelho por alguns segundos, ele libera a memória interna, corrige falhas temporárias e renova o endereço IP, o que ajuda a restabelecer o fluxo normal da conexão.

Na prática, é como “reiniciar” o cérebro do equipamento para que ele volte a operar com força total.

Um hábito que evita dor de cabeça

Especialistas em tecnologia recomendam reiniciar o roteador pelo menos uma vez por semana, principalmente em casas com muitos dispositivos conectados.

Esse hábito reduz o risco de travamentos, melhora a estabilidade da rede e até ajuda na segurança, já que interrompe acessos indevidos e conexões antigas armazenadas na memória.

A operação correta é simples:

Desligue o roteador pelo botão ou retire da tomada;

Aguarde cerca de 1 minuto;

Ligue novamente e espere até que todas as luzes acendam.

Esse tempo é suficiente para que o sistema descarregue completamente e reinicie limpo.

Outras formas de turbinar a conexão

Se a internet continuar lenta mesmo após o procedimento, vale testar algumas medidas adicionais.

Reposicionar o roteador em um local mais central, longe de paredes ou objetos metálicos, costuma ampliar o alcance do sinal.

Também é importante atualizar o firmware (sistema interno) do equipamento, pois as versões mais recentes trazem correções que aumentam a performance e a segurança.

Outra dica é mudar o canal do Wi-Fi nas configurações do roteador — isso reduz interferências de outras redes próximas.

E, se o equipamento já tem mais de cinco anos, pode ser hora de investir em um modelo moderno, compatível com Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7, que oferece maior estabilidade e velocidade.

Em muitos casos, antes de ligar para a operadora, reiniciar o roteador é o passo mais simples — e o suficiente — para voltar a navegar sem travamentos.