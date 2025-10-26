Augusto Ventura posa ao lado de Caiado e comemora nomeação para desembargador do TJGO

Governador escolheu o advogado anapolino pela vaga destinada ao chamado quinto constitucional

Danilo Boaventura - 26 de outubro de 2025

Augusto Ventura e Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação/ OABGO)

O governador Ronaldo Caiado nomeou o advogado anapolino Augusto Ventura para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). A escolha foi feita para a vaga destinada ao quinto constitucional da advocacia, que garante à classe a possibilidade de ocupar parte das cadeiras no tribunal.

Nas redes sociais, Augusto Ventura celebrou o novo cargo com uma foto ao lado do governador no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.

“Honrado em ser nomeado pelo governador Ronaldo Caiado como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Gratidão também ao TJGO e à OAB-GO pela confiança. A Deus, honra e glória!”, escreveu.

O jurista ainda agradeceu à família e aos amigos pelo apoio durante sua trajetória. “À família, gratidão pelas intercessões e apoio. Aos amigos, obrigado por caminharem juntos”, completou o novo desembargador, que é reconhecido por sua atuação destacada no meio jurídico goiano.

Com a nomeação, Ventura passa a integrar o TJGO em um dos cargos mais altos da magistratura estadual, reforçando a representatividade da advocacia no tribunal e consolidando sua trajetória de mais de 25 anos dedicados ao Direito.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.