Últimos dias para se inscrever em estágio da PGE-GO com bolsa de R$ 1 mil e benefício

Jornada será de apenas 4h diárias de atividades, permitindo que estagiários estudem simultaneamente

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). (Foto: Reprodução/CONJUR)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) está com inscrições abertas para o programa de estágio em Direito, oferecendo uma oportunidade para estudantes que desejam atuar na área jurídica. O prazo para se inscrever termina já nesta quarta-feira (29), às 17h, através do site oficial da instituição.

O processo seletivo visa preencher até 165 posições que comporão um cadastro de reserva, do qual serão feitas convocações conforme as demandas operacionais e a disponibilidade de recursos orçamentários da PGE.

Todos os selecionados atuarão nas dependências internas da Procuradoria, localizadas em Goiânia. Os candidatos aprovados receberão uma bolsa mensal de R$ 1 mil, complementada por auxílio-transporte.

A jornada de trabalho é reduzida, com apenas 04 horas diárias de atividades, permitindo que os estagiários continuem seus estudos simultaneamente. O programa é destinado exclusivamente a estudantes de Direito que já tenham completado pelo menos o 5º período da graduação.

Vale pontuar que 10% das vagas são para candidatos com deficiência e 20% para aqueles que se autodeclaram negros ou pardos. Para validar sua participação no processo seletivo, cada candidato deve fazer uma doação de 3 quilos de alimentos não perecíveis, com exceção de sal e açúcar. Estudantes que integram o Programa Universitário do Bem (ProBem) ficam dispensados dessa contribuição.

Os alimentos deverão ser entregues na sede da PGE, localizada no Setor Oeste, até o dia 29 de outubro, no horário das 8h às 18h. A doação pode ser realizada por terceiros, desde que apresentem o comprovante de inscrição, o nome completo e o CPF do candidato.

A prova será aplicada no dia 30 de novembro e terá duração máxima de duas horas. O formato escolhido é o de prova discursiva, na qual os candidatos deverão demonstrar conhecimento sobre temas específicos indicados no edital.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 15 de dezembro, informando quais candidatos integrarão o cadastro de reserva e estarão aptos a serem convocados conforme a necessidade institucional.

