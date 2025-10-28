6 profissões com salários altos e só 5 horas de trabalho por dia

Carreiras já são uma realidade para quem investe em qualificação e aproveita nichos em alta

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

O marketing é uma ampla área de atuação que pode ser explorada independente da idade. (Foto: Reprodução)

No ritmo acelerado do mercado de trabalho atual, muitas pessoas buscam não apenas ganhar bem, mas também ter mais tempo livre. E embora pareça utopia, já existem profissões no Brasil que oferecem remuneração acima da média e jornadas reduzidas — algumas com cerca de cinco horas por dia. Veja a seguir seis carreiras que se destacam por esse equilíbrio entre rendimento e qualidade de vida.

1. Médico especialista em regime de plantão ou consultório restrito

Profissionais da saúde com alta especialização — como cirurgiões ou médicos de nichos específicos — podem organizar turnos ou plantões reduzidos, trabalhando poucas horas por dia enquanto mantêm uma remuneração elevada. Segundo levantamento, há profissionais com jornada entre 20 a 25 horas semanais e ganhos acima da média.

2. Professor universitário ou pesquisador sênior

No ensino superior, professores titulares com titulação de doutorado podem ter carga horária reduzida (por exemplo, aulas + pesquisa por poucas horas/dia) e remuneração competitiva.

3. Profissional de marketing digital ou tráfego pago

Com a expansão do trabalho remoto e do marketing on-line, especialistas em tráfego pago ou performance digital conseguem faturar valores altos em poucas horas de trabalho, especialmente se forem freelancers.

4. Consultor ou freelancer de projetos de alta complexidade

Consultores independentes que atuam em projetos pontuais — seja em TI, finanças ou estratégia — podem trabalhar poucas horas por dia ou poucos dias por semana, cobrando valores elevados por expertise.

5. Especialista em TI ou arquiteto de sistemas sênior

Na tecnologia, cargos de arquitetura de sistemas ou de especialistas que trabalham com consultoria/implantação podem ter jornadas flexíveis e remuneração alta. É uma das profissões que “ganham bem e trabalham pouco”, segundo estudos recentes.

6. Profissional autônomo em áreas reguladas (ex: radiologia, aviação)

Em algumas profissões regulamentadas — como determinados tipos de técnicos de saúde ou profissionais da aviação — há jornadas formalmente curtas (como 4 a 5 horas por dia) e remuneração que ultrapassa a média nacional.

