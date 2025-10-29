Com 1.240 vagas, concurso público em Planaltina de Goiás oferece salários de até 9 mil

Edital engloba diversas áreas de atuação nas Secretarias de Saúde, Fazenda, Educação e Desenvolvimento Social

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Vista aérea de Planaltina. (Foto: Captura/Youtube)

A Prefeitura de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, lançou um novo concurso público com a oferta de 1.240 vagas no total, sendo 210 para contratação imediata e mais 1.030 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis de escolaridade médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 9.515.

As inscrições já estão abertas desde o dia 27 de outubro e podem ser realizadas, de forma exclusiva, pelo site do Instituto Access até o dia 4 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 47 para nível médio e R$ 68 para nível superior, permitindo que o candidato se inscreva em até duas funções, desde que as provas sejam aplicadas em turnos diferentes.

O edital engloba diversas áreas de atuação nas Secretarias de Saúde, Fazenda, Educação, Desenvolvimento Social e na Agência Municipal de Trânsito e Transporte.

Entre os cargos com as maiores remunerações está o de Médico Neurologista, com vencimento de R$ 9.515. Para as funções de Assistente Social, o salário é de R$ 4.032.

Profissionais da área de educação, como Nutricionista, têm salário de R$ 3.000, enquanto os Professores, incluindo as áreas de ciências físicas e biológicas, educação física, geografia, história, inglês, intérprete/libras, língua portuguesa, matemática e o Professor Pedagogo, receberão R$ 3.650. O Monitor de Educação Básica conta com salário de R$ 1.600.

Para as carreiras de nível médio e fiscalização, os salários são de R$ 3.182 para Fiscal de Trânsito e Transporte, Fiscal Ambiental, Fiscal de Serviços Públicos e Fiscal de Tributos. Já o Agente Comunitário de Saúde tem remuneração fixada em R$ 3.036. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, dependendo da função.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, o processo seletivo inclui também prova discursiva e avaliação de títulos. O concurso reserva vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), além de cotas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

As provas objetivas estão previstas para o dia 11 de janeiro de 2026. Os locais de prova serão divulgados no dia 05 de janeiro. O resultado final do concurso tem previsão de ser publicado em 24 de março de 2026.

