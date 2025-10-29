Nem na fruteira, nem na geladeira: veja onde guardar as bananas para elas não estragarem rápido

Um detalhe no local de armazenamento faz toda diferença na durabilidade dessas frutas

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Gerald Undone)

As bananas estão no ranking de preferência entre as frutas mais consumidas no Brasil, mas também entre um outro que ninguém comenta que é o das que mais estragam rápido.

Em poucos dias, elas escurecem, amolecem e acabam indo parar no lixo. O que muita gente não sabe é que o segredo para conservar a fruta por mais tempo está justamente no lugar onde ela é guardada.

Deixar as bananas na fruteira, expostas ao calor e à luz, acelera o amadurecimento. Já colocá-las na geladeira interrompe o processo natural, deixando a casca escura e a polpa com textura alterada. Ou seja, nenhum dos dois lugares é o ideal se a intenção é prolongar a durabilidade da fruta.

Nem na fruteira, nem na geladeira: veja onde guardar as bananas para elas não estragarem rápido

O local mais indicado é um ambiente fresco, seco e ventilado, longe da luz direta do sol, segundo os Nutricionistas.

Um armário aberto, uma prateleira de canto ou até um suporte pendurado podem ser boas opções. O importante é que o ar circule e que as bananas não fiquem encostadas em superfícies quentes ou úmidas.

Outro truque simples é separar as bananas do cacho e envolver o cabinho de cada uma com um pedaço de plástico filme. Isso reduz a liberação do gás etileno, responsável por acelerar o amadurecimento das frutas ao redor.

Os nutricionistas explicam que seguindo essas orientações, as bananas podem durar até o dobro do tempo habitual, mantendo o sabor, a cor e a textura por vários dias a mais. Um pequeno cuidado que faz grande diferença na cozinha e evita desperdício.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!