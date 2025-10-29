Nem na fruteira, nem na geladeira: veja onde guardar as bananas para elas não estragarem rápido
Um detalhe no local de armazenamento faz toda diferença na durabilidade dessas frutas
As bananas estão no ranking de preferência entre as frutas mais consumidas no Brasil, mas também entre um outro que ninguém comenta que é o das que mais estragam rápido.
Em poucos dias, elas escurecem, amolecem e acabam indo parar no lixo. O que muita gente não sabe é que o segredo para conservar a fruta por mais tempo está justamente no lugar onde ela é guardada.
Deixar as bananas na fruteira, expostas ao calor e à luz, acelera o amadurecimento. Já colocá-las na geladeira interrompe o processo natural, deixando a casca escura e a polpa com textura alterada. Ou seja, nenhum dos dois lugares é o ideal se a intenção é prolongar a durabilidade da fruta.
O local mais indicado é um ambiente fresco, seco e ventilado, longe da luz direta do sol, segundo os Nutricionistas.
Um armário aberto, uma prateleira de canto ou até um suporte pendurado podem ser boas opções. O importante é que o ar circule e que as bananas não fiquem encostadas em superfícies quentes ou úmidas.
Outro truque simples é separar as bananas do cacho e envolver o cabinho de cada uma com um pedaço de plástico filme. Isso reduz a liberação do gás etileno, responsável por acelerar o amadurecimento das frutas ao redor.
Os nutricionistas explicam que seguindo essas orientações, as bananas podem durar até o dobro do tempo habitual, mantendo o sabor, a cor e a textura por vários dias a mais. Um pequeno cuidado que faz grande diferença na cozinha e evita desperdício.
