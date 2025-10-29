Vídeo mostra criminosos operando drone com bombas contra policiais durante operação no Rio

“É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones”, declarou o governador Cláudio Castro

Da Redação - 29 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Durante a megaoperação das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira (28), traficantes do Comando Vermelho (CV) lançaram bombas com drones contra os policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Os drones com granadas foram flagrados na região do Complexo da Penha, mas não há informações sobre feridos após os lançamentos.

“É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones”, declarou o governador Cláudio Castro (PL) durante pronunciamento.

Conforme apurado pelo Fantástico, há cerca de um ano, um militar da Marinha teria ajudado a facção a adaptar equipamentos para lançar explosivos, unindo tecnologia militar ao tráfico de drogas.

Na época das investigações, o cabo Rian Maurício Tavares Mota foi preso dentro de um quartel em Niterói, apontado como responsável por desenvolver os equipamentos e treinar criminosos para utilizá-los.

As investigações ainda indicam que o militar também utilizava os drones para monitorar os movimentos da polícia e repassar informações estratégicas para o Comando Vermelho.

TENSÃO 🚨 Vídeo mostra criminosos operando drone com bombas contra policiais durante operação no Rio Leia: pic.twitter.com/CB1vEc9KxV — Portal 6 (@portal6noticias) October 29, 2025

Em tempo

Até o momento, já passam de 130 mortos durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que tinha como foco combater a expansão territorial do Comando Vermelho.

Apenas durante a manhã desta quarta-feira (29), já haviam sido contabilizadas as mortes de 128 civis e quatro policiais. A operação é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro.