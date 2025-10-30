Aprenda a descobrir quem está usando o Wi-Fi da sua casa (método simples e rápido que funciona de verdade)

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

O Wi-Fi é indispensável na rotina moderna, mas nada irrita mais do que perceber que a internet está lenta sem motivo aparente.

Muitas vezes, isso acontece porque alguém está usando sua rede sem autorização.

A boa notícia é que existem formas simples e eficazes de descobrir quem está conectado ao seu Wi-Fi e proteger sua conexão.

Com poucos passos, você pode identificar intrusos e garantir que apenas seus dispositivos tenham acesso.

Mesmo que pareça algo técnico, na prática é fácil, rápido e qualquer pessoa pode fazer — sem precisar ser especialista em tecnologia.

O primeiro passo para saber se alguém está usando seu Wi-Fi é observar as luzes do roteador.

Desligue todos os aparelhos que normalmente se conectam à internet, como celulares, tablets, notebooks e televisões.

Se, mesmo assim, a luz de atividade continuar piscando, é um forte sinal de que há um dispositivo desconhecido conectado à sua rede.

Esse método é simples, mas é importante lembrar que alguns equipamentos domésticos — como câmeras de segurança, assistentes de voz ou aparelhos inteligentes — podem continuar conectados automaticamente.

Por isso, é sempre bom confirmar se todos realmente foram desconectados antes de tirar conclusões.

Use aplicativos para identificar intrusos

Outra forma prática de descobrir quem está conectado ao seu Wi-Fi é usando aplicativos que fazem uma varredura na rede.

Plataformas como Fing, Who’s on My WiFi e F-Secure Router Checker mostram uma lista de todos os dispositivos ativos na sua conexão.

Esses aplicativos exibem informações como o nome do aparelho, o tipo de dispositivo e até o endereço MAC (um identificador único de cada equipamento).

Assim, se você notar algum nome estranho ou algo que não reconhece, provavelmente há alguém utilizando sua internet sem permissão.

Acesse as configurações do roteador

Um método ainda mais direto é entrar na página de configuração do seu roteador.

Geralmente, basta digitar o número 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 na barra de endereços do navegador.

Depois de inserir login e senha (normalmente informados no próprio roteador), procure a seção chamada “Dispositivos conectados” ou “Lista de clientes”.

Lá, você verá todos os aparelhos que estão usando sua rede no momento.

Caso identifique algum dispositivo desconhecido, é sinal de alerta.

Nesse caso, altere a senha do seu Wi-Fi imediatamente e crie uma combinação mais segura — misturando letras, números e símbolos.

Dicas extras para proteger sua rede

Além de descobrir quem está usando seu Wi-Fi, é importante evitar que isso volte a acontecer.

Sempre mantenha a senha da rede em sigilo e evite deixá-la anotada em locais visíveis.

Também vale a pena atualizar o firmware do roteador regularmente, pois as versões mais novas costumam corrigir falhas de segurança.

Outra boa prática é usar a opção de “ocultar SSID”, que impede que o nome da sua rede apareça automaticamente nas buscas de Wi-Fi.

Assim, apenas quem souber o nome exato poderá tentar se conectar.

Com essas dicas simples, você garante uma conexão mais rápida, segura e livre de intrusos.

O melhor de tudo é que dá para fazer isso em poucos minutos e sem precisar gastar nada.

