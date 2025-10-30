Motociclista morre após ser atropelado por carro que avançou sinal em Goiânia; câmera filmou acidente

Situação aconteceu por volta das 05h da madrugada do dia 20 de outubro

Samuel Leão - 30 de outubro de 2025

Motociclista passava por cruzamento quando foi atingido. (Foto: Reprodução)

Ao atravessar o cruzamento das Avenidas Vera Cruz e Nazareth, no Jardim Guanabara I, em Goiânia, um motociclista, de 46 anos, acabou sendo atingido por um carro que avançou o sinal vermelho. Apesar de ter recebido cuidados médicos, a vítima não resistiu e morreu nesta quarta-feira (29).

A situação aconteceu por volta das 05h da madrugada do dia 20 de outubro, e foi registrada por câmeras de segurança.

Ao ser atingido pelo carro, de modelo VW Golf, o motociclista é lançado ao asfalto e faíscas voam, pelo impacto da carenagem da moto. O condutor do automóvel fugiu do local, sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao acidente e prestou socorro à vítima, a encaminhando para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Lá ele passou por cirurgias, dando entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lá, ele permaneceu sob cuidados médicos até a quarta-feira (29), quando teve o óbito confirmado.

O caso foi registrado como morte acidental e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC). Até o momento, não foram divulgadas informações acerca do paradeiro do suspeito.

NÃO RESISTIU 🚨 Motociclista morre após ser atropelado por carro que avançou sinal em Goiânia; câmera filmou acidente

