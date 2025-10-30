SBT pode ter novo programa com temática sertaneja, comandado por Ana Castela

Desempenho da cantora na apresentação do Bom Dia e Cia agradou a direção da emissora

Davi Galvão Davi Galvão -
Ana Castela esteve à frente de um episódio do Bom Dia e Cia. (Foto: Reprodução)
Ana Castela esteve à frente de um episódio do Bom Dia e Cia. (Foto: Reprodução)

O SBT prepara uma nova atração especial de fim de ano e escalou a cantora Ana Castela como uma das protagonistas do projeto.

A emissora, atualmente sob a direção de Daniela Beyruti, tem investido em produções inéditas para o encerramento de 2025.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora planeja uma série de programas musicais com foco no sertanejo, formato em que Ana Castela deve se destacar.

Além dela, nomes como Zezé Di Camargo e a dupla Maiara e Maraisa também foram confirmados na produção.

As datas de exibição ainda não foram divulgadas.

O convite a Ana Castela reforça o bom relacionamento da artista com o SBT, após a participação no “Bom Dia & Cia”, em 7 de outubro.

O desempenho da cantora na apresentação agradou tanto à direção que se chegou a cogitar sua presença fixa no elenco do programa infantil.

