Concurso aguardado durante 14 anos em Goiás terá 131 vagas imediatas e 655 para cadastro de reserva

Oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, com chances para nível alfabetizado, fundamental, médio e superior

Natália Sezil - 31 de outubro de 2025

Vista área de Gameleira de Goiás. (Foto: Captura/Youtube)

O concurso público da Prefeitura de Gameleira de Goiás, aguardado na cidade há 14 anos, teve o edital publicado nesta quinta-feira (30).

O certame será organizado pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Serão 131 vagas imediatas, mais 655 para cadastro de reserva.

As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, com chances para nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

As inscrições abrem no dia 13 de dezembro e seguem até 13 de janeiro de 2026. O processo é realizado online. Interessados devem acessar o site do Instituto Verbena, na aba Portal do Candidato.

A taxa varia de R$ 80 a R$ 140. Podem solicitar a isenção quem pertence a família inscrita no CadÚnico ou é doador de medula óssea.

As etapas da seleção dependem do cargo. Alguns pedem apenas prova objetiva, enquanto outros demandam prova discursiva, redação, prova prática ou teste de aptidão física (TAF).

A publicação do resultado final do concurso está prevista para 29 de maio de 2026.

Confira os cargos do certame:

Auxiliar de Serviços Póstumos;

Agente de Serviços de Higiene e Alimentação;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Motorista de Veículos de Transporte Escolar;

Auxiliar Administrativo;

Vigia Noturno;

Motorista – Câmara Municipal;

Motorista de Caminhões;

Motorista de Veículos Administrativos;

Motorista de Ambulância;

Operador de Máquinas;

Agente Administrativo;

Auxiliar de Educação Infantil;

Auxiliar de Consultório Dentário;

Cuidador;

Fiscal de Obras e Posturas;

Fiscal de Tributos Municipais;

Gestor de Programas;

Técnico de Enfermagem;

Vigilante Sanitário;

Controlador Interno;

Controlador Interno – Câmara Municipal;

Enfermeiro – PSF;

Farmacêutico;

Nutricionista;

Psicólogo;

Professor de Ciências;

Professor de Educação Física;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Letras;

Professor de Matemática;

Professor – Pedagogo.

Mais detalhes do processo seletivo estão disponíveis no edital.

