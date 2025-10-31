Minha Vida em Marte: retorno de Mônica Martelli aos palcos tem data marcada em Goiânia e Anápolis

Peça continua a história de Fernanda, personagem conhecida pelo espetáculo “Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!”

Natália Sezil Natália Sezil -
Mônica Martelli durante espetáculo "Minha Vida em Marte".
Mônica Martelli durante espetáculo “Minha Vida em Marte”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Atriz de longa data e antiga parceira de cena de Paulo Gustavo, Mônica Martelli volta a dar vida a Fernanda na peça “Minha Vida em Marte” – que já tem data marcada para chegar a solo goiano.

O monólogo dá continuidade ao espetáculo “Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!”, contando como ficou a vida da protagonista oito anos depois de casada.

Agora, Fernanda enfrenta uma crise conjugal, luta contra as intolerâncias da rotina e luta contra o medo da separação, da solidão e de ressignificar a vida.

Publicidade
Leia também

A peça é apresentada no dia 15 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções de Anápolis, e no dia 16 de novembro, às 18h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

O espetáculo é dirigido por Susana Garcia. Os ingressos estão disponíveis pelo site Ingresso Digital.

Em Goiânia, os preços vão de R$ 60 (meia entrada na categoria Superior Bronze) a R$ 220 (inteira na Inferior Premium), fora as taxas do site.

Em Anápolis, os valores variam de R$ 40 (meia entrada na categoria Inferior Silver) a R$ 150 (inteira na Inferior Premium), mais as taxas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias