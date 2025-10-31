Minha Vida em Marte: retorno de Mônica Martelli aos palcos tem data marcada em Goiânia e Anápolis
Peça continua a história de Fernanda, personagem conhecida pelo espetáculo “Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!”
Atriz de longa data e antiga parceira de cena de Paulo Gustavo, Mônica Martelli volta a dar vida a Fernanda na peça “Minha Vida em Marte” – que já tem data marcada para chegar a solo goiano.
O monólogo dá continuidade ao espetáculo “Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!”, contando como ficou a vida da protagonista oito anos depois de casada.
Agora, Fernanda enfrenta uma crise conjugal, luta contra as intolerâncias da rotina e luta contra o medo da separação, da solidão e de ressignificar a vida.
A peça é apresentada no dia 15 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções de Anápolis, e no dia 16 de novembro, às 18h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.
O espetáculo é dirigido por Susana Garcia. Os ingressos estão disponíveis pelo site Ingresso Digital.
Em Goiânia, os preços vão de R$ 60 (meia entrada na categoria Superior Bronze) a R$ 220 (inteira na Inferior Premium), fora as taxas do site.
Em Anápolis, os valores variam de R$ 40 (meia entrada na categoria Inferior Silver) a R$ 150 (inteira na Inferior Premium), mais as taxas.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!