PMs desconfiam de atitude de dupla na saída de agência bancária em Goiânia e descobrem golpe elaborado

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Dupla foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM). (Foto: Divulgação/PMGO)

Dois jovens foram presos pela Polícia Militar (PM) após levantarem suspeita ao saírem de uma agência bancária na Avenida Anhanguera, no Setor Campinas, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (30). Um deles é menor de idade.

Os policiais patrulhavam a região quando perceberam a dupla deixando o Banco Itaú. Assim que notaram a presença da viatura, os dois voltaram rapidamente para dentro da agência, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os militares encontraram R$ 23,6 mil em espécie e vários comprovantes de depósitos. Questionados, os suspeitos confessaram envolvimento em um esquema de estelionato conhecido como “bença tia”.

O esquema funciona basicamente através de contas falsas nas redes sociais, por meio das quais os criminosos se passam por parentes das vítimas para pedir dinheiro.

O golpe era comandado por um terceiro, responsável por movimentar grandes quantias por meio de depósitos fracionados em contas de laranjas, usadas para lavar o dinheiro das fraudes.

Uma busca no carro de um dos suspeitos revelou mais R$ 66,6 mil, totalizando mais de R$ 90 mil apreendidos. A dupla ainda revelou movimentar quantias semelhantes diariamente, há duas semanas.

Ambos foram levados à Central Geral de Flagrantes, onde foram autuados por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

