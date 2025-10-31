PMs desconfiam de atitude de dupla na saída de agência bancária em Goiânia e descobrem golpe elaborado
Golpe era comandado por um terceiro, responsável por movimentar grandes quantias por meio de depósitos fracionados
Dois jovens foram presos pela Polícia Militar (PM) após levantarem suspeita ao saírem de uma agência bancária na Avenida Anhanguera, no Setor Campinas, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (30). Um deles é menor de idade.
Os policiais patrulhavam a região quando perceberam a dupla deixando o Banco Itaú. Assim que notaram a presença da viatura, os dois voltaram rapidamente para dentro da agência, o que motivou a abordagem.
Durante a revista, os militares encontraram R$ 23,6 mil em espécie e vários comprovantes de depósitos. Questionados, os suspeitos confessaram envolvimento em um esquema de estelionato conhecido como “bença tia”.
O esquema funciona basicamente através de contas falsas nas redes sociais, por meio das quais os criminosos se passam por parentes das vítimas para pedir dinheiro.
O golpe era comandado por um terceiro, responsável por movimentar grandes quantias por meio de depósitos fracionados em contas de laranjas, usadas para lavar o dinheiro das fraudes.
Uma busca no carro de um dos suspeitos revelou mais R$ 66,6 mil, totalizando mais de R$ 90 mil apreendidos. A dupla ainda revelou movimentar quantias semelhantes diariamente, há duas semanas.
Ambos foram levados à Central Geral de Flagrantes, onde foram autuados por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
