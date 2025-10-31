Uma semana depois, Márcio Corrêa cumpre promessa e instala quebra-molas próximo ao Posto Presidente

Por se tratar da BR-060, mudanças deveriam ser de responsabilidade da concessionária, que não tomou providências no local

Natália Sezil - 31 de outubro de 2025

Quebra-molas foram instalados na BR-060, próximo ao Posto Presidente. (Foto: Divulgação)

Uma semana após prometer a instalação de quebra-molas próximo ao Posto Presidente, no acesso à Vila São Vicente, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), compartilhou que cumpriu com a intervenção.

Márcio mostrou, por meio das redes sociais, a instalação da nova lombada na BR-060, no que diz ser o trecho mais perigoso de toda a concessão da via.

Por se tratar de rodovia federal, a responsabilidade sobre o espaço seria da Triunfo Concebra, que deveria construir uma passarela para evitar os atropelamentos e mortes.

O prefeito acompanhou o momento em que foram colocadas as placas de sinalização e a massa asfáltica, na entrada da Vila São Vicente.

“Agora, nossa ação reduz os riscos até que ANTT, concessionária e governo federal cumpram o que prometeram e tirem do papel as obras do perímetro urbano de Anápolis“, escreveu Márcio.

A expectativa é que o quebra-molas force os motoristas a reduzirem a velocidade, conferindo mais segurança aos pedestres que precisam cruzar a via.

