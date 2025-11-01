Arroz que cresce com a água do mar pode salvar 200 milhões de pessoas da fome

Pesquisadores chineses desenvolvem grãos capazes de prosperar onde nada mais cresce

Magno Oliver - 01 de novembro de 2025

(Foto: Pexels)

Por séculos, o arroz foi o alicerce alimentar de boa parte da humanidade. Da Ásia às Américas, o grão moldou culturas, sustentou impérios e virou sinônimo de sobrevivência.

Mas à medida que o clima muda, mares avançam e terras férteis se esgotam, uma pergunta ecoa entre cientistas e agricultores: como continuar alimentando bilhões de pessoas num planeta que parece cada vez menor e mais salgado?

É justamente no sal que a China acredita ter encontrado parte da resposta. Pesquisadores do país vêm desenvolvendo o chamado “arroz de água salgada” — variedades geneticamente melhoradas para crescer em solos antes considerados inúteis para a agricultura.

Segundo informações do portal China Daily, o experimento vem sendo testado em regiões costeiras e áreas degradadas por irrigação inadequada, com resultados surpreendentes.

Em testes de campo, algumas dessas linhagens alcançaram rendimentos de até 8,8 toneladas por hectare, valor comparável ao das plantações convencionais, conforme destacou a agência Xinhua News.

A ideia, segundo os cientistas, é usar a biotecnologia para transformar zonas áridas e salinizadas em novas fronteiras agrícolas. E o impacto disso pode ser monumental: estimativas citadas pelo South China Morning Post apontam que, se bem-sucedida, a inovação poderia garantir alimento a mais de 200 milhões de pessoas.

O desafio é antigo. A salinização do solo, resultado de práticas de irrigação mal planejadas e da intrusão de água do mar, ameaça terras cultiváveis em todo o mundo. De acordo com o Instituto de Pesquisa em Arroz de Qingdao, essa tendência vem se agravando com as mudanças climáticas — e já reduz drasticamente a produção em diversas regiões da Ásia.

Por trás dessa façanha está um programa de melhoramento genético que remonta aos trabalhos pioneiros do cientista Yuan Longping, conhecido como o “pai do arroz híbrido”. Ele abriu caminho para uma nova geração de pesquisadores que hoje tenta unir produtividade e resistência ambiental.

Apesar do entusiasmo, ainda não há confirmação independente de plantações comerciais permanentes irrigadas com água do mar diluída. Os próximos passos, segundo a Xinhua, incluem testar a estabilidade das colheitas e avaliar impactos ambientais antes da adoção em larga escala.

Se o projeto prosperar, o arroz que cresce com a água do mar pode não apenas desafiar as leis da natureza — mas também redefinir o futuro da segurança alimentar no planeta.

