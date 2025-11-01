Lançado edital de novo concurso em Goiás com vagas para profissionais de diversos níveis

Oportunidades alcançam vários níveis de escolaridade, do fundamental ao superior

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2025

Orla em Aragarças. (Foto: Governo de Goiás)

Começam daqui a poucos dias as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aragarças, que tem a intenção de selecionar interessados em trabalhar no município, recebendo, para tal, remuneração de até 3.435,30.

As oportunidades são para possuidores de níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade, além de formar cadastro de reserva.

Inicialmente, há vagas para Auxiliar Administrativo (05), Auxiliar de Serviços Gerais (06), Guarda Vigilante (05), Mecânico (01), Motorista (03), Motorista de Ambulância (02), Operador de Equipamentos Pesados (01) e Pedreiro (02).

Também estão sendo ofertadas oportunidades para Auxiliar de Farmácia (01), Auxiliar de Laboratório (01), Auxiliar de Saúde Bucal (07), Fiscal de Meio Ambiente (01), Fiscal de Obras e Posturas (01), Fiscal de Tributos (01) e Técnico de Enfermagem (05).

Ainda há vagas para Monitor de Creche (05), Técnico de Laboratório e Análises Clínicas (01), Técnico em Radiologia (02), Controlador Interno (01), Enfermeiro (05), Farmacêutico (01), Fisioterapeuta (01), Fonoaudiólogo (02), Médico Veterinário (01) e Nutricionista (01).

As inscrições podem ser realizadas no período de 03 de dezembro a 06 de janeiro de 2026, de forma online, com taxas nos valores de R$ 80 a R$ 130. Isso pode ser feito clicando aqui.

Para aqueles que não têm acesso à internet, será disponibilizado atendimento ao candidato para realizar a inscrição ou obter esclarecimentos sobre o concurso na Prefeitura de Aragarças.

Integram o processo prova objetiva no dia 08 de março de 2026, prova de títulos, prova prática, teste de avaliação psicológica, prova de aptidão física e curso de formação, a depender do cargo escolhido.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, mediante ato do chefe do Poder Executivo.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível através deste link.

