Quem nunca se perguntou qual é o segredo dos bares para servir aquela batata frita crocante por fora e macia por dentro, que continua perfeita mesmo depois de um tempo no prato?

A verdade é que, embora pareça simples, preparar uma boa batata frita exige técnica e alguns cuidados específicos.

Os bares e restaurantes seguem etapas que fazem toda a diferença no resultado final — e você pode reproduzir em casa com facilidade.

A seguir, descubra quais são os truques usados pelos profissionais para garantir que a batata frita fique sempre sequinha, saborosa e irresistível.

O segredo dos bares para batata frita crocante que não murcha

1. Escolha o tipo certo de batata

Nem toda batata serve para fritar. As melhores para uma batata frita crocante são as mais firmes e com menos umidade, como a batata Asterix, de casca rosada e polpa amarelada.

Ela tem menos água e mais amido, o que ajuda a deixar a textura perfeita após a fritura.

Evite as batatas muito úmidas, pois elas tendem a ficar moles e encharcadas.

2. Corte uniforme e descanso na água

Um dos segredos dos bares é cortar todas as batatas no mesmo tamanho, geralmente em tiras médias, nem muito finas nem muito grossas.

Depois, elas são deixadas de molho em água fria por pelo menos 30 minutos.

Esse processo elimina o excesso de amido, impedindo que as tiras grudem e garantindo uma fritura mais uniforme.

3. Pré-cozimento é essencial

Antes da fritura, muitos bares fazem um pré-cozimento das batatas em água quente por alguns minutos, até que fiquem levemente macias.

Isso ajuda a deixá-las mais leves e com o interior bem macio.

Após o cozimento, é fundamental escorrer bem e secar completamente com papel-toalha ou pano limpo — umidade e óleo quente não combinam.

4. Dupla fritura: o grande segredo

A etapa mais importante para uma batata frita perfeita é a dupla fritura.

Primeiro, frite as batatas em óleo a temperatura média (cerca de 150°C) até que fiquem levemente douradas.

Retire e deixe escorrer. Em seguida, aumente o fogo e frite novamente, agora em óleo bem quente (em torno de 180°C), até ficarem crocantes e douradas.

Essa técnica garante a casquinha firme e o interior macio — exatamente como nos melhores bares.

5. Finalização correta

Ao retirar do óleo, coloque as batatas em uma peneira ou papel absorvente para escorrer o excesso de gordura.

Só então adicione o sal — nunca antes de fritar, pois o sal em contato com o óleo ajuda a umedecer as batatas.

Para dar um toque especial, alguns bares também polvilham um pouco de páprica, queijo ralado ou ervas finas.

Fazer uma batata frita crocante e saborosa em casa é totalmente possível. Basta seguir essas etapas e ter atenção aos detalhes.

Com esses truques simples, suas batatas vão competir facilmente com as dos melhores bares e restaurantes.

