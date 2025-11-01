O truque dos restaurantes para deixar o arroz soltinho e saboroso

O segredo envolve técnica, escolha dos ingredientes e até o momento certo de mexer

Pedro Ribeiro - 01 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Leodenice Camargo)

Ter um arroz soltinho é o desejo de muita gente que ama cozinhar, mas nem sempre é fácil acertar o ponto ideal.

Você já deve ter se perguntado como os restaurantes conseguem preparar um arroz tão leve, saboroso e com os grãos perfeitos, sem ficarem grudados.

A boa notícia é que existe um truque simples que os chefs usam e que pode ser facilmente reproduzido em casa.

O segredo vai muito além de apenas colocar a quantidade certa de água.

Envolve técnica, escolha dos ingredientes e até o momento certo de mexer.

Entender esse processo é o primeiro passo para transformar o seu arroz do dia a dia em um prato digno de restaurante.

Antes de aprender o truque, é importante saber que o tipo de arroz influencia bastante no resultado final.

Para conseguir um arroz soltinho, o ideal é usar o arroz tipo 1, que possui grãos mais longos e firmes.

Evite o tipo 2 ou o parboilizado se a intenção for um resultado leve, já que eles tendem a ficar mais úmidos ou pegajosos.

O segredo dos restaurantes: refogar do jeito certo

O grande truque dos restaurantes está no refogado. Antes de adicionar a água, o arroz é refogado por alguns minutos em óleo, azeite ou manteiga, até que os grãos fiquem levemente transparentes.

Esse processo cria uma camada que impede que o amido se solte completamente durante o cozimento, o que garante o arroz soltinho.

Além disso, os chefs costumam colocar um dente de alho amassado ou picado e uma pitada de sal logo no início, o que realça o sabor sem precisar de muitos temperos.

Alguns ainda adicionam uma folha de louro ou um fio de azeite no final para dar um toque especial.

A proporção de água ideal

Outro ponto fundamental para um arroz soltinho é a proporção correta de água.

A regra básica é usar o dobro de água em relação ao arroz: duas xícaras de água para cada xícara de arroz.

A água deve estar quente na hora de adicionar, para não interromper o cozimento.

Depois que ferver, é só abaixar o fogo e deixar cozinhar com a panela semi-tampada até que a água seque.

Não mexa durante o cozimento

Um erro comum que muita gente comete é mexer o arroz enquanto ele cozinha.

Isso faz com que os grãos quebrem e liberem mais amido, deixando o arroz empapado.

O ideal é apenas soltar com um garfo depois que estiver pronto e deixar descansar alguns minutos antes de servir.

O toque final dos chefs

Para dar aquele sabor especial e deixar o arroz soltinho ainda mais gostoso, muitos restaurantes finalizam o prato com um pequeno truque: uma colher de manteiga no final do cozimento.

Esse passo dá brilho, sabor e ajuda a manter os grãos separados.

Seguindo esses passos simples, você vai perceber a diferença já na primeira tentativa.

O arroz soltinho, leve e saboroso que parecia difícil de fazer vai se tornar parte do seu cardápio do dia a dia, conquistando o paladar de todos à mesa.

