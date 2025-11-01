Senador Canedo: mulher é baleada no pescoço durante troca de tiros entre facções

Vítima foi levada em estado grave para o Hugo, em Goiânia

Uma mulher foi baleada no pescoço durante uma troca de tiros na madrugada deste sábado (1º) na Rua 116, no Parque Industrial, em Senador Canedo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o tiroteio ocorreu na porta de uma residência e teria sido motivado por rixa entre facções criminosas.

A vítima, identificada como Lídia Mendes, foi socorrida com ferimentos graves e levada ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), na capital, onde permanece internada.

Durante as diligências, os policiais localizaram um dos suspeitos na casa da namorada, no Residencial Terra Bela, e encontraram com ele um revólver calibre .38, com três munições intactas e uma deflagrada.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

