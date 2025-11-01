Zé Felipe aciona Virginia na Justiça de Goiás após viagem de influenciadora a Madri

Influenciadora teria feito movimentações financeiras sem consentimento do cantor

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2025

Virgínia e Zé Felipe já não são um casal. (Foto: Reprodução)

O cantor Zé Felipe acionou a Justiça de Goiás na última semana, solicitou uma auditoria urgente sobre os bens que compartilha com a influenciadora Virginia Fonseca.

As informações, repercutidas em primeira mão pelo Portal Metrópoles, indica que o objetivo seria esclarecer movimentações financeiras ocorridas desde o divórcio, que, segundo ele, teriam sido feitas sem seu conhecimento.

Nos papéis que a coluna do portal teve acesso, a defesa de Zé Felipe afirma que Virginia teria “controle exclusivo de valores expressivos em contas bancárias e aplicações”.

Assim, o cantor pede uma revisão completa das contas, empresas e outros ativos ligados à ex-mulher, incluindo imóveis, veículos, investimentos, ações na bolsa e até criptomoedas, para garantir o levantamento integral do patrimônio a ser partilhado, informou o Metrópoles.

Nos documentos, Zé alega que Virginia estaria administrando tudo sozinha desde maio e utilizando os recursos “de forma desproporcional e em benefício próprio”.

O portal afirmou ainda que o cantor citou a viagem da influenciadora com amigos a Madri, na Espanha, como exemplo do uso do patrimônio conjunto.

Ele sugere que a chamada “eurotrip” pode ter sido custeada com dinheiro que seria de ambos.

O filho de Leonardo também manifestou preocupação com a possibilidade de que o patrimônio do casal seja dilapidado, ou seja, que os recursos saiam de seu controle.

Por isso, ele teria solicitado medidas imediatas no processo judicial, incluindo o fim da pausa do caso, avaliação urgente da situação e auditoria detalhada das contas e bens compartilhados.

