Como fazer a coxinha perfeita (fica crocante por fora e cremosa por dentro)
Clássico das festas brasileiras, a coxinha pode alcançar textura e sabor ideais com truques simples de chefs renomados
Símbolo da culinária brasileira, a coxinha é um daqueles quitutes que conquistam todos os paladares. Crocante, dourada e com recheio cremoso, ela surgiu ainda no século XIX e, segundo uma das versões mais aceitas, nasceu em Limeira (SP). Diz a história que uma cozinheira do Império criou o salgado ao adaptar um prato refinado de coxa de frango para agradar o filho da princesa Isabel — moldando o recheio desfiado em formato de coxa e fritando até dourar.
Com o passar do tempo, o salgado ganhou o país e se tornou presença obrigatória em padarias, bares e festas, recebendo versões regionais e novos recheios. Hoje, chefs revelam os segredos para preparar a coxinha perfeita, com casquinha crocante e recheio suculento.
1. O ponto ideal da massa
De acordo com a chef Tati Balbino, do Esquina do Souza, o segredo começa pela base: leite, manteiga, farinha de trigo e sal.
“Primeiro, aquecemos o leite e a manteiga, depois adicionamos o sal e, por fim, a farinha. É importante mexer até que a massa desgrude da panela, mas ainda mantenha uma textura macia para modelar”, ensina à Revista Menu.
2. O recheio precisa ter sabor
Para o recheio, nada de frango sem tempero. A recomendação é refogar o frango desfiado com cebola, alho, requeijão e salsinha.
Esse toque garante um recheio úmido e saboroso, equilibrando perfeitamente com a crocância da casca.
3. O empanamento faz toda a diferença
O chef Guillermo Teran afirmou à Revista Menu que o empanamento define a textura final. Ele indica usar farinha de rosca, podendo misturar com farinha panko para uma crosta mais leve e crocante.
Os ovos e as farinhas podem ser temperados com sal, pimenta e alho refogado, para intensificar o sabor.
Tati complementa com sua técnica: “Passo a coxinha na farinha de trigo, depois em ovos batidos com leite e finalizo na farinha de pão. Aperto levemente para fixar bem o empanado.”
4. Fritura na temperatura certa
Para garantir a crocância perfeita sem encharcar, os chefs orientam fritar as coxinhas em óleo a 180 °C. Assim, o interior fica cremoso e o exterior dourado na medida certa.
O resultado? Uma coxinha sequinha, saborosa e com textura irresistível — digna das melhores padarias e bares do Brasil.
