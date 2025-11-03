Influenciador se posiciona após ser forçado a sair de Igreja Videira em Goianésia

Imagens registradas mostram multidão de pessoas rodeando homem e exigindo que ele deixe local

Gabriella Pinheiro - 03 de novembro de 2025

Vinicius Vidal. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conhecido nas redes sociais pelos mais de 370 mil seguidores, o influenciador Vinicius Vidal foi alvo de uma polêmica após ser retirado à força da Igreja Videira, em Goianésia, por estar alcoolizado. A situação aconteceu entre a noite de sábado (02) e a madrugada de domingo (03).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversas pessoas rodeando o homem, que chega a ser acusado de estar com cheiro de álcool. O próprio Vinicius, inclusive, chega a gravar alguns dos momentos enquanto está sendo cercado pelos membros da instituição.

Diante da repercussão, o influenciador publicou um vídeo nas redes sociais se manifestando sobre o assunto. De acordo com ele, o mesmo havia deixado o evento “Melhores do Ano”, que ocorre na cidade, para ir até a igreja.

Ele confirma que chegou a ingerir cinco taças de vinho e que soube da vigília por meio de um amigo — e, por isso, decidiu participar.

Segundo Vinicius, ao chegar ao local, por volta das 03h, o evento estava em intervalo. Nesse momento, um motorista de aplicativo teria dito que ele não era bem-vindo, sendo acompanhado por outros membros da igreja.

“Eles começaram a falar: ‘Irmão, sai da igreja’, e isso eram mais ou menos umas 70 a 80 pessoas [no local]. […] Aí você pensa: tem cinco pessoas me empurrando e falando ‘sai da igreja’”, relatou.

De acordo com ele, a Polícia Militar (PM) foi acionada, compareceu ao local e o conduziu até a residência dele.

“Quero pedir desculpas a todos os membros. Vocês disseram que vão me processar, e podem me processar — pode ser que até ganhem —, mas lembrem-se de que o juízo final não será aqui na Terra, e sim no céu”, afirmou.

Até o momento, a Igreja Videira, em Goianésia, não se manifestou sobre o ocorrido.

Veja o vídeo:

POLÊMICA ‼️ Influenciador se posiciona após ser forçado a sair de Igreja Videira em Goianésia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/7aDEBiq1ZJ — Portal 6 (@portal6noticias) November 3, 2025

