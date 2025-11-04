INSS antecipa pagamento da aposentadoria de novembro; confira as novas datas

Beneficiários começam a receber a partir de 24 de novembro, antes do previsto, seguindo o número final do benefício

Gabriel Yuri Souto - 04 de novembro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a antecipação do pagamento dos benefícios referentes a novembro. Diferente do mês anterior, em que os depósitos começaram no dia 27, o repasse deste mês terá início em 24 de novembro, contemplando aposentados, pensionistas e segurados de auxílios diversos.

A mudança segue o sistema de escalonamento tradicional, baseado no penúltimo dígito do Número do Benefício (NB). O novo calendário inclui aposentadorias, pensões, auxílios por incapacidade, acidente e reclusão, além do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago nas mesmas datas.

Consulta disponível no aplicativo e site do Meu INSS

Os segurados poderão consultar os valores e datas de pagamento na semana anterior ao início dos depósitos. A verificação é feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessado com login Gov.br.

No sistema, basta clicar em “Extrato de Pagamento” para visualizar o valor, o dia do crédito e outras informações sobre o benefício.

Em caso de dúvidas, o atendimento está disponível pela Central 135, com suporte humano de segunda a sábado, das 7h às 22h, e serviço automatizado 24 horas por dia.

Calendário de pagamentos – novembro de 2025

Os depósitos continuam divididos entre quem recebe até um salário mínimo e aqueles que ganham acima do piso nacional.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro

Final 2 – 25 de novembro

Final 3 – 26 de novembro

Final 4 – 27 de novembro

Final 5 – 28 de novembro

Final 6 – 1º de dezembro

Final 7 – 2 de dezembro

Final 8 – 3 de dezembro

Final 9 – 4 de dezembro

Final 0 – 5 de dezembro

Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 – 2 de dezembro

Finais 2 e 7 – 3 de dezembro

Finais 3 e 8 – 4 de dezembro

Finais 4 e 9 – 5 de dezembro

Finais 5 e 0 – 8 de dezembro

Antecipação não altera valor do benefício

De acordo com o INSS, a antecipação de novembro faz parte de ajustes internos no cronograma e não modifica o valor total a ser recebido.

Vale lembrar que o 13º salário dos aposentados e pensionistas foi antecipado entre abril e junho deste ano, e o próximo abono será pago apenas em 2026.

Com a nova medida, os beneficiários terão acesso mais cedo ao recurso mensal, o que deve facilitar o planejamento financeiro no fim do ano.

