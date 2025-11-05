Investimento bilionário promete ligar Goiás a Porto de Santos com “hidrovia de grãos”

Previsão é que as operações comecem no primeiro trimestre de 2027, com capacidade inicial para transporte de 2,3 milhões de toneladas por ano

Davi Galvão - 05 de novembro de 2025

MRS Hidrovias será a nova divisão da MRS Logística. (Foto: Divulgação)

A MRS Logística anunciou a criação de uma divisão especial, voltada para o transporte fluvial. Batizada de MRS Hidrovias, o investimento previsto é de R$ 1,5 bilhão e tem como meta integrar hidrovias, ferrovias e rodovias entre Goiás e São Paulo, ampliando a eficiência no escoamento de grãos e outras cargas destinadas à exportação.

O projeto inclui dois empreendimentos principais: um Terminal Hidro Rodoviário em São Simão e um Terminal Multimodal em Pederneiras (SP), ambos conectados à hidrovia Tietê-Paraná.

A previsão é que as operações comecem no primeiro trimestre de 2027, com capacidade inicial para 2,3 milhões de toneladas por ano e possibilidade de expansão para 4 milhões.

As cargas seguirão por barcaças até Pederneiras, onde serão integradas à malha ferroviária da Rumo. De lá, os trens seguem até Jundiaí (SP), ponto de conexão com os trilhos da MRS em direção ao Porto de Santos.

A empresa estima que o corredor logístico entre São Simão e Pederneiras ampliará de forma significativa o acesso do Centro-Oeste ao litoral paulista.

De acordo com a MRS, os novos terminais contarão com píeres, armazéns, silos e sistemas automatizados de transbordo entre barcaças, caminhões e vagões, além de linhas férreas conectadas à malha principal.

O terminal goiano, já adquirido pela companhia, passará por reformas para se adequar às operações hidroviárias e aumentar a eficiência logística.

A operadora calcula que a combinação dos modais permitirá reduzir em até 71% as emissões de CO₂ por tonelada transportada, quando comparada ao transporte rodoviário.

O projeto prevê ainda monitoramento ambiental permanente e sistemas automatizados de controle. Durante as obras, devem ser criados cerca de 3,7 mil empregos, além de 1,2 mil postos fixos na fase operacional.setores em rápida expansão no Centro-Oeste.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!