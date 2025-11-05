Investimento bilionário promete ligar Goiás a Porto de Santos com “hidrovia de grãos”

Previsão é que as operações comecem no primeiro trimestre de 2027, com capacidade inicial para transporte de 2,3 milhões de toneladas por ano

Davi Galvão Davi Galvão -
MRS Hidrovias será a nova divisão da MRS Logística. (Foto: Divulgação)
MRS Hidrovias será a nova divisão da MRS Logística. (Foto: Divulgação)

A MRS Logística anunciou a criação de uma divisão especial, voltada para o transporte fluvial. Batizada de MRS Hidrovias, o investimento previsto é de R$ 1,5 bilhão e tem como meta integrar hidrovias, ferrovias e rodovias entre Goiás e São Paulo, ampliando a eficiência no escoamento de grãos e outras cargas destinadas à exportação.

O projeto inclui dois empreendimentos principais: um Terminal Hidro Rodoviário em São Simão e um Terminal Multimodal em Pederneiras (SP), ambos conectados à hidrovia Tietê-Paraná.

A previsão é que as operações comecem no primeiro trimestre de 2027, com capacidade inicial para 2,3 milhões de toneladas por ano e possibilidade de expansão para 4 milhões.

Leia também

As cargas seguirão por barcaças até Pederneiras, onde serão integradas à malha ferroviária da Rumo. De lá, os trens seguem até Jundiaí (SP), ponto de conexão com os trilhos da MRS em direção ao Porto de Santos.

A empresa estima que o corredor logístico entre São Simão e Pederneiras ampliará de forma significativa o acesso do Centro-Oeste ao litoral paulista.

De acordo com a MRS, os novos terminais contarão com píeres, armazéns, silos e sistemas automatizados de transbordo entre barcaças, caminhões e vagões, além de linhas férreas conectadas à malha principal.

O terminal goiano, já adquirido pela companhia, passará por reformas para se adequar às operações hidroviárias e aumentar a eficiência logística.

A operadora calcula que a combinação dos modais permitirá reduzir em até 71% as emissões de CO₂ por tonelada transportada, quando comparada ao transporte rodoviário.

O projeto prevê ainda monitoramento ambiental permanente e sistemas automatizados de controle. Durante as obras, devem ser criados cerca de 3,7 mil empregos, além de 1,2 mil postos fixos na fase operacional.setores em rápida expansão no Centro-Oeste.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias