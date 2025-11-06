Base Aérea de Anápolis realiza testes com paraquedistas a mais de 33 mil pés de altura

Ação fez parte da Operação Zeus 2025 e resultou em Saltos Livres Operacionais

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2025

Paraquedistas fizeram teste inédito na BAAN. (Foto: Divulgação/FAB)

Em um marco histórico, a Base Aérea de Anápolis (BAAN) foi cenário de testes envolvendo o cargueiro multimissão KC-390 Millennium.

A ação fez parte da Operação Zeus 2025 e resultou em Saltos Livres Operacionais (SLOP) de paraquedistas a 33 mil pés de altitude — o equivalente a pouco mais de 10 mil metros.

A iniciativa teve como foco validar o sistema High Altitude Low Opening (HALO) e o fornecimento de oxigênio da aeronave para operações em grandes altitudes e cabine despressurizada.

Por meio dos ensaios, foi comprovada a capacidade do sistema HALO, permitindo, dessa forma, a realização de saltos e lançamentos de cargas próximos ao teto operacional do KC-390.

Vale destacar que a ação foi coordenada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e pelo Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV), e envolveu tripulações dos esquadrões Zeus e Gordo, paraquedistas do PARA-SAR e especialistas da Embraer.

