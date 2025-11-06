Nem cerâmica, nem porcelanato: o novo tipo de piso que está conquistando arquitetos e promete invadir os lares brasileiros nos próximos anos
Arquitetos apontam que esse tipo de piso está como uma das principais tendências do mercado imobiliário
Quem pensa em reformar ou construir sabe que o piso é uma das escolhas mais importantes. Ele define o estilo da casa, interfere na sensação térmica e até no valor final da obra.
Por isso, encontrar uma opção bonita, prática e acessível virou o grande desafio de quem sonha em unir estética e economia.
Nos últimos anos, materiais como o porcelanato dominaram os projetos, símbolo de sofisticação e fácil limpeza.
Mas uma nova tendência vem ganhando espaço entre arquitetos e designers de interiores: o piso de cimento queimado.
O acabamento, antes usado apenas em galpões e espaços industriais, voltou repaginado e se tornou tendência novamente.
Com novas técnicas e pigmentos, ele agora se adapta a diferentes estilos do moderno ao rústico e pode ser aplicado em ambientes internos e externos.
Outro ponto que vem conquistando os brasileiros é a praticidade na instalação.
O cimento queimado pode ser aplicado diretamente sobre outro piso, sem a necessidade de grandes obras ou demolições. Essa praticidade reduz os custos e acelera a entrega do projeto.
Contudo, ele não tem rejuntes nem ranhuras, o que evita o acúmulo de sujeira e facilita muito na hora da limpeza.
Veja como aplicar
Além disso, é resistente, durável e bem mais em conta que revestimentos tradicionais.
Outra vantagem é a versatilidade. Profissionais aplicam o cimento queimado em diversas cores: do cinza clássico ao branco e até em tons terrosos, criando combinações harmoniosas com móveis de madeira, metais e texturas naturais.
O resultado é um ambiente elegante, minimalista e com aquele toque contemporâneo que tem conquistado arquitetos em todo o país.
Segundo profissionais da área, o piso também agrada por ser prático na execução. Ele dispensa juntas e recortes, o que deixa o ambiente visualmente mais amplo e uniforme.
Em tempos de obras caras e prazos apertados, essa simplicidade virou sinônimo de modernidade.
De acordo com arquitetos, o piso de cimento queimado deve se tornar uma das principais tendências dos próximos anos justamente por unir o que o brasileiro mais procura: beleza, durabilidade e bom custo-benefício.
Afinal, mais do que um estilo, é uma solução inteligente que transforma o espaço sem pesar no bolso.