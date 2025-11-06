Nem cerâmica, nem porcelanato: o novo tipo de piso que está conquistando arquitetos e promete invadir os lares brasileiros nos próximos anos

Arquitetos apontam que esse tipo de piso está como uma das principais tendências do mercado imobiliário

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Quartzolit)

Quem pensa em reformar ou construir sabe que o piso é uma das escolhas mais importantes. Ele define o estilo da casa, interfere na sensação térmica e até no valor final da obra.

Por isso, encontrar uma opção bonita, prática e acessível virou o grande desafio de quem sonha em unir estética e economia.

Nos últimos anos, materiais como o porcelanato dominaram os projetos, símbolo de sofisticação e fácil limpeza.

Mas uma nova tendência vem ganhando espaço entre arquitetos e designers de interiores: o piso de cimento queimado.

O acabamento, antes usado apenas em galpões e espaços industriais, voltou repaginado e se tornou tendência novamente.

Com novas técnicas e pigmentos, ele agora se adapta a diferentes estilos do moderno ao rústico e pode ser aplicado em ambientes internos e externos.

Outro ponto que vem conquistando os brasileiros é a praticidade na instalação.

O cimento queimado pode ser aplicado diretamente sobre outro piso, sem a necessidade de grandes obras ou demolições. Essa praticidade reduz os custos e acelera a entrega do projeto.

Contudo, ele não tem rejuntes nem ranhuras, o que evita o acúmulo de sujeira e facilita muito na hora da limpeza.

Veja como aplicar

Além disso, é resistente, durável e bem mais em conta que revestimentos tradicionais.

Outra vantagem é a versatilidade. Profissionais aplicam o cimento queimado em diversas cores: do cinza clássico ao branco e até em tons terrosos, criando combinações harmoniosas com móveis de madeira, metais e texturas naturais.

O resultado é um ambiente elegante, minimalista e com aquele toque contemporâneo que tem conquistado arquitetos em todo o país.

Segundo profissionais da área, o piso também agrada por ser prático na execução. Ele dispensa juntas e recortes, o que deixa o ambiente visualmente mais amplo e uniforme.

Em tempos de obras caras e prazos apertados, essa simplicidade virou sinônimo de modernidade.

De acordo com arquitetos, o piso de cimento queimado deve se tornar uma das principais tendências dos próximos anos justamente por unir o que o brasileiro mais procura: beleza, durabilidade e bom custo-benefício.

Afinal, mais do que um estilo, é uma solução inteligente que transforma o espaço sem pesar no bolso.