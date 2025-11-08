Com prêmio de R$ 1,6 milhão, oito apostadores goianos ganham na Lotofácil
Próximo sorteio será realizado neste sábado (08) e contará com o valor de R$ 1,8 milhão
No sorteio da Lotofácil desta sexta-feira (07), oito apostadores de Goiás levaram uma graninha boa para curtir o final de semana. Os goianos não foram os únicos sortudos, já que um apostador saiu na frente e tirou a sorte grande, levando para casa o prêmio de R$ 1.686.696,39.
Os felizardos goianos são de Formosa, Goiânia, Guapó, Ipameri, Mineiros, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Senador Canedo, que foram premiados ao acertarem 14 dezenas. Com os acertos, cada um receberá R$ 2.149,92, podendo aproveitar os momentos de descanso com o dinheiro.
As dezenas sorteadas neste concurso foram 01 – 03 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25.
O sortudo que conseguiu acertar todos os números foi um apostador da capital do Rio de Janeiro.
Novo sorteio
A Lotofácil terá um novo concurso neste sábado (25), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Os sorteios são realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As premiações são para quem marca a partir de 11 pontos.
