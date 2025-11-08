Jovem faz Corolla de “motel”, foge de abordagem e apronta um “fuzuê” em Goianésia

Uma série de crimes foram praticados pelo suspeito que decidiu fugir da Polícia Militar

Paulo Roberto Belém - 08 de novembro de 2025

Suspeito derrubou postes e deixou região sem energia. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso na madrugada de sexta-feira (07), em Goianésia, suspeito de praticar vários crimes após ser flagrado dentro de um veículo com uma mulher em frente a uma agência bancária da cidade.

Quando viu o Toyota Corolla Cross com os faróis acesos naquele local, a Polícia Militar (PM) decidiu abordar o condutor para saber a razão de estarem lá naquele horário.

Foi aí que os militares perceberam que o suspeito estava no banco traseiro do veículo com a parceira. Ao perceber a chegada da polícia, ele empreendeu fuga, engatando inicialmente a marcha ré e batendo contra a viatura, causando danos no veículo oficial.

Mesmo assim, ele teria saído em alta velocidade, transitando por diversas ruas da cidade por aproximadamente 6 km. Durante a perseguição e cerco, o condutor teria perdido o controle da direção, capotando o veículo e colidindo contra dois postes de energia.

O forte impacto fez com que equipamentos fossem derrubados, deixando os moradores da região sem energia.

O jovem acabou sendo detido, apresentando sinais de embriaguez, e ainda se recusando a realizar o teste do bafômetro. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado pelo crime de trânsito, dano ao patrimônio público e desobediência.

Ele também foi autuado pelos militares por conta das infrações que teria cometido ao ignorar o pedido de parada e fugir da polícia pelas ruas de Goianésia.

