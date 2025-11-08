Mulher com medida protetiva contra ex escapa de atropelamento graças a reflexos rápidos; homem foi preso em flagrante

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima escala a grade do portão de casa para evitar o impacto em cheio

Davi Galvão - 08 de novembro de 2025

Câmeras registraram momentos de terror em que vítima é perseguida pelo ex-companheiro. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 51 anos, foi preso em flagrante acusado de embriagar-se e tentar atropelar a ex-esposa em Caldas Novas, na manhã deste sábado (08).

A vítima, que possui medida protetiva contra o suspeito, contou à Polícia Militar (PM) que ele jogou o carro, um Gol prata, contra ela na frente de casa.

As imagens das câmeras de segurança registraram o momento desesperador no qual a vítima aparece já a pé, fugindo do ex. Ao ver que vai ser atingida, ela tenta escalar a grade do imóvel, escapando por pouco do impacto completo, mas ainda sofrendo ferimentos.

Passada a investida inicial, ela rapidamente entra pelo portão dentro da residência, enquanto quem estava lá dentro a acolhe. O motorista foge logo em sequência.

Após o ocorrido, equipes da PM iniciaram buscas e localizaram o motorista na Rua 7 de Setembro, em frente a um bar, onde foi constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, estava com a carteira de habilitação suspensa e foi levado ao Hospital Municipal para exame médico antes de ser encaminhado à Central de Flagrantes.

CALDAS NOVAS 🚨 Mulher com medida protetiva contra ex escapa de atropelamento graças a reflexos rápidos; homem foi preso em flagrante Leia: pic.twitter.com/RwswRanplQ — Portal 6 (@portal6noticias) November 9, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

O carro usado na tentativa foi apreendido e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).