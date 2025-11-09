Whindersson Nunes revela que conselho de indígenas mudou sua carreira

Humorista participou do Altas Horas, da Rede Globo, deste sábado (08)

Folhapress - 09 de novembro de 2025

Whindersson Nunes (Foto: Reprodução/Instagram)

(UOL/FOLHAPRESS) – Whindersson Nunes, 30, contou que um conselho indígena transformou sua carreira e como lidava com as críticas.

O youtuber admitiu que foi aconselhado a encontrar um equilíbrio. “Parei de me envaidecer com ‘você é muito bom’, ‘você é o melhor’ porque comecei a ter uma balança melhor para quando diziam ‘você não é nada’, ‘você não é ninguém’, ‘você não é artista’. Comecei a ficar no meio do caminho. Isso foi um conselho que recebi de uns indígenas num estúdio que fui. Estava tendo uma cerimônia lá, e aí cheguei e estava a turma lá”, disse neste sábado (08) no Altas Horas.

De acordo com ele, estava sentindo ódio para fazer uma música. “Um deles me parou no meio do caminho e falou: ‘Estou sentindo você aqui e vou te falar uma parada. O caminho que você tem que seguir é o caminho do meio, porque o medroso não faz nada e o corajoso demais morre cedo. Então, você tem que se equilibrar’. Me encontrei mais ou menos esse caminhozinho que é do meio. A galera me xingar tudo bem e a galera falar você é o melhor, tudo bem também.”

Para o comediante, outro jeito de não se incomodar com as críticas é desligando o celular. “Se você não vê, não existe. É só bloquear o celular e sair. Quem quiser, fala assim na tua cara: ‘Aquele negócio não gostei que tu falou’. Aí você fala: ‘Pois sente aqui. Vamos conversar’. Vocês podem concordar em discordar ou então viram dois neandertais e saem se batendo no meio da rua”, brincou.

Whindersson Nunes também confessou que pensa em tirar férias da internet. “Todo dia. De manhã, às vezes, estou com uma opinião. Às vezes, à tarde já é outra. Vai amadurecendo os pensamentos. Tenho uma turma toda que trabalha comigo, que é uma galera também que tiro férias e eles ficam doidos: ‘Ai, meu Deus, vou fazer o quê?’. Aí arrumo um show, faço um CD, crio uma equipe de boxe. Todo mundo começa a fazer o que não sabe”, pontuou.