Feirão de empregos no Aparecida Shopping terá mais de 1,8 mil vagas com salários de até R$ 5 mil

Paralelamente, Central Mais Empregos estará com entrevistas para preencher outras 800 oportunidades em Goiânia

Paulo Roberto Belém - 10 de novembro de 2025

Localizado na avenida Independência, Aparecida Shopping é um dos principais shoppings da cidade. (Foto: Reprodução/Facebook)

Última oportunidade para quem está à procura de trabalho neste final de ano na Grande Goiânia, pelo feirão de empregos realizado pelo Governo de Goiás, que acontece a partir desta terça-feira (11), indo até a quinta (13), no Aparecida Shopping.

São 1.800 vagas disponíveis, abrangendo áreas como vendedor interno, consultor de vendas, gerente de loja, atendente de balcão, atendente de loja, entre outras. Os interessados devem procurar o centro de compras das 10h às 18h.

A organização esclarece que as oportunidades contemplam quem tem ou quem não possui experiência, e os salários podem chegar a R$ 5 mil. O evento será realizado no Espaço Aparecida, localizado no piso 2 do shopping.

O atendimento é gratuito e o candidato precisa levar apenas documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

A equipe do programa Mais Empregos auxilia com elaboração do currículo e dicas para a entrevista de emprego.

Mais vagas para Goiânia

Paralelamente, nesta terça e quarta-feira (11 e 12), a Central Mais Empregos, do Governo de Goiás, estará com entrevistas para preencher 800 vagas de emprego.

Na terça, das 08h às 15h, serão oferecidas 600 vagas para auxiliar de logística. Não exige experiência, apenas o ensino fundamental completo.

A remuneração pode chegar a R$ 2.900 e o trabalhador recebe ainda vale-alimentação, vale-transporte e vale combustível.

Na quarta-feira, as entrevistas acontecem das 09h às 12h, para 200 vagas de atendente de telemarketing. Não precisa ter experiência, apenas o ensino médio completo.

A empresa responsável pela contratação oferece vários benefícios, entre eles assistência médica e odontológica, auxílio creche e seguro de vida em grupo.

A Central Mais Empregos fica na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro de Goiânia. Interessados devem levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

