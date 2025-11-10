Morte de jogador de futebol baleado na Grande Goiânia gera comoção: “vai fazer muita falta”

Wanderson Brandão Silva foi alvejado em Aragoiânia e defendia o clube de mesmo nome na cidade

Paulo Roberto Belém - 10 de novembro de 2025

Wanderson Brandão Silva, de 18 anos, morreu após ser baleado. (Foto: Reprodução)

Quando a Polícia Militar (PM) foi acionada neste domingo (09), por uma pessoa que relatou ter ouvido o disparo de uma arma na Grande Goiânia, os militares se deslocaram imediatamente e chegando até o local se depararam com o pior: um jovem, de 18 anos, caído no cão, morto.

Trata-se de Wanderson Brandão Silva, jogador de futebol. O caso aconteceu em Aragoiânia, na Região Metropolitana, e a Polícia Civil (PC) já iniciou as investigações a fim de esclarecer a morte do jovem, que gerou grande comoção nas redes sociais.

Muitos lamentaram a morte trágica do jovem. “Porque, Senhor? Ele tinha tanto sonhos pela frente, logo ele”, publicou um no Instagram, encerrando com “te amo irmão para sempre”.

O Aragoiânia Futebol Clube, time em que Wanderson atuava como lateral-esquerdo na equipe principal, também prestou homenagem ao atleta. “Nossos sentimentos a família e amigos. Que Deus possa confortar o coração de todos”, escreveram, também pelo Instagram.

Um primo da vítima respondeu à postagem feita pelo clube. “A ficha não ainda caiu. Logo você, meu primo”, publicou. “Vai fazer muita falta”, destacou outra conhecida do jovem.

Investigação

A PC trabalha com a tese que os militares apuraram já na cena do crime: de que o tiro que atingiu a nuca do jovem teria sido disparo de forma acidental pelo irmão da vítima, de 16 anos, quando os dois estariam manuseando a espingarda que vitimou Wanderson.

Informações do Portal G1 declararam que a investigação que apura as circunstâncias do disparo e a origem da arma usada no acidente e que o adolescente suspeito de efetuar o disparo ainda não foi ouvido.

“Supõe-se que foi tiro acidental de uma espingarda, durante limpeza da arma,” disse o delegado responsável pelo caso ao G1.

