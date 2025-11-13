6 profissões que podem garantir Green Card nos EUA para os brasileiros

O documento garante residência permanente no país e abre portas para oportunidades profissionais e pessoais

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Conseguir o Green Card é o sonho de muitos brasileiros que desejam viver, trabalhar e construir uma vida nos Estados Unidos (EUA).

Embora existam diversos caminhos para obtê-lo, uma das formas mais acessíveis é por meio de profissões que estão em alta demanda no mercado americano.

Saber quais são essas áreas pode ser o primeiro passo para planejar a mudança com mais segurança e estratégia.

6 profissões que podem garantir Green Card nos EUA para os brasileiros

1. Profissionais de tecnologia

O setor de tecnologia é um dos que mais oferece oportunidades para quem busca o Green Card.

Engenheiros de software, desenvolvedores e especialistas em cibersegurança estão entre os profissionais mais procurados.

As empresas americanas valorizam a experiência técnica e a capacidade de inovação, e muitas patrocinam vistos de trabalho que podem evoluir para a residência permanente.

2. Médicos e profissionais da saúde

Com a crescente demanda por serviços médicos, os profissionais da área da saúde também têm boas chances de conseguir o Green Card.

Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas são frequentemente requisitados, principalmente em regiões com escassez de profissionais.

Além disso, a experiência em hospitais e clínicas internacionais é vista como um grande diferencial no processo seletivo.

3. Engenheiros e especialistas em infraestrutura

Engenheiros civis, elétricos e mecânicos também estão entre os profissionais que podem conquistar o Green Card com mais facilidade.

Os Estados Unidos têm investido fortemente em infraestrutura e inovação, e isso tem aumentado a necessidade de profissionais qualificados para atuar em grandes projetos públicos e privados.

4. Pesquisadores e cientistas

Quem atua na área acadêmica ou em pesquisa científica pode se candidatar a programas especiais de imigração.

Profissionais com doutorado ou experiência comprovada em projetos de relevância internacional podem aplicar para o Green Card por meio de categorias como o EB-2, que reconhece habilidades excepcionais em ciência, arte ou negócios.

5. Professores e educadores especializados

A educação é outro campo valorizado nos Estados Unidos.

Professores com experiência internacional e especialização em áreas de alta demanda, como matemática, ciências e tecnologia, têm boas chances de serem contratados por escolas e universidades.

Em muitos casos, essas contratações podem levar à obtenção do Green Card após um período de trabalho legal no país.

6. Profissionais de finanças e administração

Empresas multinacionais e startups em expansão buscam constantemente especialistas em finanças, contabilidade e gestão.

Profissionais que se destacam pela experiência em planejamento financeiro e liderança corporativa podem receber propostas de trabalho que abrem o caminho para a residência permanente.

