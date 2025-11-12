Décimo terceiro salário será pago mais cedo em 2025 e vai garantir alívio no fim de ano dos trabalhadores

Antecipação do décimo terceiro garante alívio financeiro e promete aquecer o comércio no fim de 2025

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O décimo terceiro salário é uma das conquistas mais importantes do trabalhador brasileiro. Criado em 1962, ele garante um reforço no orçamento e movimenta a economia todos os anos.

O benefício surgiu durante o governo de João Goulart, quando o país começava a consolidar direitos trabalhistas.

Desde então, ele se tornou essencial para ajudar nas despesas de fim de ano, como presentes, viagens e pagamento de dívidas.

Quem tem direito ao 13º salário

Todo trabalhador com carteira assinada, servidor público, aposentado e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem direito ao décimo terceiro.

O valor é proporcional ao tempo de serviço prestado. Quem trabalhou os 12 meses do ano recebe o salário integral, enquanto quem trabalhou menos recebe de forma proporcional.

Pagamento será antecipado em 2025

A primeira parcela do décimo terceiro será paga mais cedo em 2025. Normalmente, o prazo vai até 30 de novembro, mas a data cairá em um domingo. Por isso, o pagamento deverá ser feito até o dia 28 de novembro, uma sexta-feira.

A segunda parcela será depositada até 20 de dezembro, como determina a legislação. A primeira parte vem sem descontos, enquanto a segunda inclui os valores de Imposto de Renda e INSS.

Importância do benefício para o trabalhador

O 13º salário é mais do que um bônus. Ele representa um alívio financeiro e uma oportunidade para equilibrar as contas antes do início de um novo ano.

Com a antecipação de 2025, milhões de brasileiros terão o valor em mãos mais cedo, o que ajuda na organização do orçamento e nas compras de fim de ano.

