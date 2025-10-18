O alimento que parece saudável, mas é um dos que mais engordam

Pequenas mudanças na rotina alimentar podem fazer toda a diferença para quem busca saúde e controle do peso

Pedro Ribeiro - 18 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Delícias Na Sua Casa)

Nem todo alimento que parece saudável realmente faz bem quando consumido em excesso.

Às vezes, o que parece uma boa escolha pode esconder calorias, açúcares e substâncias que, aos poucos, atrapalham quem busca uma vida mais equilibrada.

E o mais curioso é que muitos desses alimentos estão presentes na rotina de quem tenta comer melhor.

Você provavelmente consome um deles todos os dias — e sem imaginar que ele pode ser um dos que mais engordam.

O alimento que parece saudável, mas é um dos que mais engordam

O alimento em questão é o suco de laranja. Natural, refrescante e cheio de vitamina C, ele é considerado por muitos uma opção perfeita para acompanhar o café da manhã ou o almoço.

Mas o que pouca gente sabe é que esse “inocente” copo de suco pode conter mais açúcar do que uma latinha de refrigerante.

Isso acontece porque, ao espremer várias laranjas para fazer um copo de suco, todo o açúcar natural da fruta é concentrado, enquanto as fibras — que ajudam a controlar a absorção da glicose — são deixadas de fora.

O resultado é um alimento que aumenta rapidamente o nível de açúcar no sangue, estimula a fome e pode contribuir para o ganho de peso quando consumido com frequência.

O que faz o suco de laranja engordar

Um copo de 300 ml de suco natural pode conter até o equivalente a cinco colheres de chá de açúcar.

E o mais preocupante é que, por ser líquido, ele não traz a mesma sensação de saciedade que a fruta inteira.

Assim, é muito mais fácil exagerar na quantidade sem perceber.

Além disso, muitos sucos industrializados levam ainda mais açúcar, conservantes e corantes, o que transforma um alimento que poderia ser nutritivo em uma verdadeira bomba calórica.

Mesmo os sucos “sem adição de açúcar” podem ter uma alta concentração de frutose, o açúcar natural da fruta, que em excesso também é prejudicial.

A melhor forma de consumir

Isso não significa que o suco de laranja precise ser eliminado da dieta. O segredo está na moderação e na forma de consumo.

Prefira comer a fruta inteira — com o bagaço, se possível —, pois as fibras ajudam o corpo a digerir melhor o açúcar e proporcionam uma sensação de saciedade mais duradoura.

Se quiser tomar o suco, reduza a quantidade e evite adoçar.

Outra dica é misturar o suco com água ou com outras frutas menos calóricas, como o limão ou o morango, criando uma bebida mais leve e equilibrada.

Outros alimentos que também enganam

O suco de laranja não está sozinho nessa lista.

Iogurtes com sabor, barrinhas de cereais, granolas industrializadas e até pão integral com muito açúcar e gordura também passam uma falsa impressão de serem saudáveis.

A verdade é que o rótulo “natural” nem sempre significa “leve”.

Por isso, é essencial ler os ingredientes e entender o que realmente está no seu prato ou copo.

Pequenas mudanças na rotina alimentar podem fazer toda a diferença para quem busca saúde e controle do peso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!