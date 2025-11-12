Procura-se mulher que desapareceu após sair para fazer compras no supermercado em Goiânia

Sumiço de Kesia da Silva e Silva vai completar uma semana. Familiares vivem momentos de aflição e pedem ajuda para encontrá-la

Isabella Valverde - 12 de novembro de 2025

Kesia da Silva e Silva está desaparecida. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) está à frente das buscas por Kesia da Silva e Silva, que desapareceu depois de sair de casa para fazer compras em um supermercado no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia.

Segundo o marido, Marcos Benigno de Sousa, ela deixou a residência na última sexta-feira (07), por volta das 13h, e não voltou mais.

No momento em que foi vista pela última vez, Kesia usava vestido amarelo de crochê e sapatilhas creme, levando apenas o celular.

Uma das últimas pessoas a falar com ela foi Aline Anselmo de Souza, irmã de criação, que contou ter recebido uma ligação às 16h57 do mesmo dia.

Kesia afirmou que estava em um bar perto de casa e que logo retornaria, mas desapareceu logo depois. O último sinal de atividade no WhatsApp foi às 21h24, aumentando o desespero da família.

De acordo com Aline, Kesia morava com o marido e dedicava seu tempo a cuidar dela, que enfrenta um problema de saúde. A mulher não tem filhos e estava sem trabalhar.

Marcos percebeu o desaparecimento ao voltar do serviço, por volta das 23h, e registrou um boletim de ocorrência na Central Geral de Flagrantes de Goiânia.

O marido também afirmou que a esposa não tinha problemas psicológicos, não usava drogas e bebia apenas ocasionalmente, o que, segundo ele, afasta a possibilidade de um desaparecimento voluntário.

A PC segue investigando o caso e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Kesia seja comunicada pelo Disque Denúncia 197.

