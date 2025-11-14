Tapete de seda persa feito à mão custa R$ 400 mil, traz luxo e bom gosto e é considerado uma obra-prima

Item feito 100% à mão com seda natural e milhares de nós une tradição persa, luxo extremo e valor que atravessa gerações

14 de novembro de 2025

Imagine transformar tradição, paciência e arte em um único objeto. É exatamente isso que acontece com o tapete de seda persa avaliado em R$ 400 mil — uma peça que ultrapassa a função decorativa e se consagra como uma verdadeira obra-prima oriental.

Tecido é confeccionado completamente à mão por artesãos que preservam técnicas passadas de geração em geração, representando o ápice da tapeçaria persa.

Cada fio de seda natural é cuidadosamente trabalhado com corantes orgânicos, resultando em um brilho sofisticado, cores profundas e detalhes que impressionam até os colecionadores mais exigentes.

Os desenhos, inspirados em símbolos florais e formas geométricas tradicionais da antiga Pérsia, carregam significados de prosperidade, espiritualidade e equilíbrio — elementos que marcam a identidade artística iraniana.

O preço elevado tem explicação: além dos materiais nobres, a peça reúne milhares de nós por metro quadrado, exigindo meses de trabalho meticuloso.

O resultado é um tapete raro, resistente e capaz de atravessar gerações. Tanto é que muitos desses exemplares se tornam verdadeiros patrimônios familiares, valorizando com o passar dos anos.

Mais do que luxo, um tapete de seda persa é um testemunho vivo da riqueza cultural do Oriente Médio. É a prova de que a arte artesanal continua encantando o mundo ao transformar tradição e técnica em beleza pura — fio por fio.

