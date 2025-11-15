Motorista de aplicativo tem infeliz surpresa ao levar passageira a motel em Anápolis

Profissional precisou procurar a delegacia para registrar o caso

Da Redação - 15 de novembro de 2025

Motorista teve a surpresa após chegar em casa. (Foto: Ilustração/Tânia Rego/Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo de moto precisou procurar a Central de Flagrantes de Anápolis após perceber ter sido furtado durante uma corrida realizada na madrugada deste sábado (15), depois de levar uma mulher até um motel na região da Calixtolândia.

Ele trafegava pelo Setor Sul, quando foi abordado por uma passageira que se identificou apenas como Daniele.

A mulher pediu para passar primeiro na casa dela, no próprio bairro. O motorista aguardou enquanto ela se arrumava, depois a levou até a região da Avenida Pedro Ludovico e, por fim, ao motel solicitado, pagando R$ 20 pela corrida.

No entanto, ao chegar em casa, o motorista teve uma infeliz surpresa ao perceber que sua bolsa lateral da Nike havia desaparecido. Dentro dela estavam a CNH, cartões de crédito e um cartão de débito.

Cerca de meia hora depois, ele recebeu notificações de seus aplicativos bancários informando tentativas de pagamentos por aproximação feitas com os cartões furtados. Porém, as transações não foram concluídas por falta de saldo.

Diante da situação, o motorista de aplicativo registrou o caso, que deve agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!