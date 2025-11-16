Dua Lipa curte festa de música eletrônica em Indaiatuba após show em São Paulo

Para completar, cantora estava vestida com um casaco com as cores e a bandeira do Brasil

Dua Lipa foi a festa eletrônica em São Paulo. (Foto: Reprodução/Redes Socias)

Em São Paulo, Dua Lipa honrou o apelido de “Ministra do Turismo” dado pelo seus fãs, fazendo programações nada óbvias em sua passagem. Após cantar e dançar para um público lotado no estádio Morumbis, a britânica ainda curtiu um “after”.

Dua esteve na primeira edição brasileira da Circoloco, festa de música eletrônica que nasceu no clube DC-10, em Ibiza, na Espanha, e que depois se expandiu para vários países. O festival ocorreu no Autódromo Capuava, em Indaiatuba, cidade a cerca de 100 km da capital paulista -ou cinco horas de carro. De jatinho, como a cantora, o trajeto leva bem menos tempo.

O Circoloco brasileiro contou com um setlist composto pelos DJs Carlita, Chris Stussy, DJ Tennis, Omoloko, Pawsa, Prospa, Saiorse e Seth Troxler.

A cantora foi filmada por diversas pessoas que também curtiam a festa de música eletrônica. Nos vídeos, postados nas redes sociais, ela aparece dançando na batida das músicas. Para completar, estava vestida com um casaco com as cores e a bandeira do Brasil.

O show de Dua Lipa em São Paulo contou com a participação de Caetano Veloso e Carlinhos Brown. A cantora aprendeu a cantar “Magalenha” e “Margarida Perfumada” e surpreendeu os fãs com seu português. Ela ainda se apresenta no Rio de Janeiro no próximo dia 22 de novembro.

