Saiba quem era ex-candidato a vereador morto a tiros no interior de Goiás

Vizinhos ouviram o som dos disparos e chamaram a polícia, mas Victor Hugo foi encontrado já sem vida

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Victor Hugo de Souza, conhecido como “Vitão do Rochedo” ao ser candidato a vereador, tinha 36 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um ex-candidato a vereador de Piracanjuba, cidade no Sul goiano, foi morto a tiros neste sábado (15). Victor Hugo de Souza tinha 36 anos.

Ele era conhecido como Vitão do Rochedo e concorreu em 2024 pelo Partido Liberal (PL).

De acordo com o G1, o crime teria acontecido por volta das 22h, no Povoado Rochedo. Moradores escutaram o som de disparos e chamaram a Polícia Militar (PM).

Ao chegar ao local, as autoridades teriam encontrado Victor Hugo já sem vida. A Polícia Civil (PC) investiga o caso como homicídio, mas a motivação ainda é incerta.

O caso causou comoção na cidade. A Prefeitura de Piracanjuba compartilhou uma nota de pesar, lamentando o falecimento e desejando “que Deus conceda força e consolo aos familiares e amigos neste momento de dor”.

Pelos moradores, “Vitão” foi descrito como alguém que “deixará muita saudades”. “Cara sensacional, amigo, parceiro e de um coração enorme”.

Lenízia Canêdo, prefeita da cidade, também usou as redes sociais para lamentar o falecimento do ex-candidato a vereador e escreveu: “Vá em paz Victor Hugo, nosso amigo. Que Deus conforte toda a família e amigos”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!