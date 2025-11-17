Veja quanto uma pessoa precisa ganhar para ser classificada como super rica em Goiás

Pesquisa levou em conta distribuição dos integrantes em todo território nacional e calculou renda mínima necessária

Gabriella Pinheiro - 17 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Entrar na seleta categoria dos considerados “super-ricos” — que representa os 0,1% mais ricos da população brasileira — exige faturar uma quantia relevante por mês em Goiás. Pelo menos é o que indica a estimativa da organização Brasil em Mapas.

A pesquisa levou em conta a distribuição dos super-ricos em todo o território nacional e calculou a renda mínima necessária para que uma pessoa faça parte desse segmento.

Foram utilizados dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da Receita Federal do Brasil (RFB) — por meio das Estatísticas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) — e da PNAD Contínua do 2º trimestre de 2025, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, em Goiás, é preciso que uma pessoa receba mensalmente um total de R$ 260 mil líquidos para integrar a elite econômica. O número representa apenas 0,23% da população goiana, sendo o terceiro maior percentual do Centro-Oeste.

Dessa forma, o estado fica atrás apenas de Mato Grosso (0,30%), que lidera o ranking nacional, e do Distrito Federal (0,26%).

Conforme o estudo, parte dos considerados super-ricos tende a se concentrar em estados agroexportadores, em unidades da federação com altos salários no serviço público, maior número de investidores e renda per capita elevada.

