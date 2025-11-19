Mistura de cimento com verniz cria tinta caseira que cobre manchas, seca rápido e dura anos

Uma combinação inesperada viraliza e promete transformar superfícies desgastadas com resultado surpreendente

Uma mistura simples, que viralizou e virou queridinha do momento no TikTok, tem surpreendido quem busca renovar calçadas, pisos de concreto e lajes antigas sem gastar muito.

A combinação de cimento, verniz, cola PVA e pigmento está circulando nas redes por formar uma espécie de “super tinta caseira”, capaz de cobrir manchas já na primeira demão, secar em poucas horas e criar um acabamento resistente, uniforme e quase à prova d’água.

O método une princípios básicos de construção e técnicas caseiras de preparo, mostrando como materiais comuns podem gerar um resultado acima do esperado.

Segundo criadores de conteúdo que testaram a receita no TikTok, o segredo está na proporção correta e na ordem de mistura, fatores que garantem aderência profunda, firmeza contra descascamento e acabamento visualmente limpo mesmo em pisos muito desgastados.

O ponto-chave é que a tinta não forma apenas uma película superficial, mas penetra nos poros do concreto, criando um revestimento mais durável e estável. Por isso, o produto improvisado tem sido comparado a soluções industriais muito mais caras.

Ingredientes:

– 250 ml de verniz (base da mistura);

– 3 colheres de sopa de cimento (comum ou branco, conforme a cor desejada);

– 150 ml de cola PVA branca;

– 20 g de pigmento em pó (cor à escolha);

– Recipiente limpo para mistura;

– Rolo de pintura.

Como preparar a supertinta:

Coloque o verniz no recipiente limpo e adicione o cimento aos poucos (três colheres cheias), mexendo devagar para evitar poeira. Depois misture bem até que o material comece a engrossar e formar uma pastinha lisa.

Em seguida acrescente a cola PVA, responsável pela elasticidade e maior aderência ao concreto. Depois mexa até ficar homogêneo. Inclua o pigmento (20 g) e misture por alguns minutos até a cor ficar totalmente uniforme.

Aplique com rolo, diretamente sobre o piso limpo e seco. Na internet, os usuários comentaram que não é necessário passar selador. Deixe secar por 8 horas. Após isso, a superfície já apresenta dureza e acabamento final.

O resultado, segundo quem testou, é uma camada firme, uniforme e muito resistente, capaz de renovar até pisos muito manchados.

