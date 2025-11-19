Viagem de trem mais longa do Brasil atravessa 40 cidades e dura quase 14 horas

Rota centenária liga Minas ao Espírito Santo e revela paisagens que muita gente nem imagina que existem

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Muita gente nem sabe, mas o Brasil ainda mantém uma das viagens de trem mais tradicionais da América do Sul, e ela funciona todos os dias, sem pausa.

Enquanto a maioria das pessoas corre de um lado para o outro nas grandes cidades, existe um trem que segue no ritmo oposto: calmo, constante e com janelas que parecem telas de cinema.

A rota liga Belo Horizonte (MG) a Vitória (ES) e cruza um pedaço do país que raramente aparece nos roteiros turísticos mais famosos.

Uma viagem longa, histórica e cheia de surpresas

O percurso tem quase 14 horas de duração, mais de 660 km e passa por 40 cidades ao longo do caminho.

A composição segue grande parte do Rio Doce, corta túneis, cruza vales enormes e avança por trechos preservados da Mata Atlântica e do Cerrado.

Para quem embarca, não é só uma viagem é uma forma de ver o interior do Brasil como ele realmente é.

Uma linha que existe há mais de 100 anos

A ferrovia Vitória–Minas opera há mais de um século e se tornou uma das raras linhas de passageiros que sobreviveram no país.

A saída acontece diariamente, às 7h, em Belo Horizonte, e costuma atrair desde moradores da região até turistas que querem viver uma experiência diferente.

Trajeto vai ganhar trem noturno

A rota deve ficar ainda mais movimentada: um trem noturno será lançado em 2026, atendendo os dois sentidos: BH → Vitória e Vitória → BH.

A primeira operação será nos meses de maior procura, como janeiro e julho, para atender o aumento da demanda, que chega a 100 mil passageiros por mês no verão.

Conforto e preços acessíveis

O trem tem vagões climatizados, vagão-restaurante e áreas adaptadas para pessoas com deficiência. As tarifas continuam entre as mais acessíveis do país:

• cerca de R$ 80 na classe econômica

• e aproximadamente R$ 115 na executiva

Para muitos viajantes, o custo-benefício é imbatível, especialmente para quem prefere paisagens e tranquilidade em vez de enfrentar aeroportos e longas filas.

Uma viagem que vale pela experiência

Durante o trajeto, é possível ver montanhas, rios, povoados, áreas de natureza intocada e pontos famosos, como a Pedra da Ibituruna, em Governador Valadares.

A sensação é de estar atravessando um Brasil pouco conhecido, preservado e surpreendente.

Para quem gosta de viajar devagar, apreciar paisagens e sair do roteiro tradicional, essa é uma das experiências mais autênticas que o país oferece.

