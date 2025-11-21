Nem a cerveja nem o vinho: a nova tendência da Geração Z já era um habito de Steve Jobs há anos

Enquanto antigas gerações brindavam, os jovens de hoje estão escolhendo outra forma de viver os momentos

21 de novembro de 2025

Jovens esta2o entrando em uma nova tendência quando o assunto é bebida (Foto: Reprodução/ Freepik)

Por muito tempo, a ideia de relaxar depois de um dia cansativo estava ligada à taça de vinho, ao copo de cerveja gelado ou à mesa de bar cheia.

Mas a Geração Z, jovens nascidos entre 1997 e 2012, está mudando esse roteiro. E a tendência é tão forte que já aparece em pesquisas, hábitos de consumo e comportamentos sociais.

O mais curioso é que essa mudança tem semelhanças com algo que Steve Jobs já fazia muito antes disso virar moda.

Segundo dados citados no arquivo, o consumo de álcool entre jovens caiu de forma consistente nos últimos anos.

Um relatório da World Finance mostra que a Geração Z bebe 20% menos do que os millennials, que já bebiam menos do que seus pais.

A pesquisa da Gallup, de 2023, confirma essa queda ao mostrar que o índice de adultos com menos de 35 anos que consumiam álcool caiu de 72% para 62% em duas décadas.

Uma geração que prefere estar presente

Para entender por que os jovens estão rejeitando álcool, basta observar como eles enxergam o próprio tempo.

Para 86% deles, saúde mental tem o mesmo peso que saúde física na hora de decidir se vão beber ou não, segundo o documento. E não se trata de moralismo: é uma escolha prática.

Perder um dia inteiro por causa de uma ressaca não faz sentido para uma geração que prioriza produtividade, bem-estar e clareza mental.

A ideia é simples: algumas horas de euforia podem custar um dia de vida real — e eles não estão dispostos a pagar esse preço.

O hábito que está substituindo a bebida

O que entra no lugar do álcool? Foco, presença, clareza e rotinas que valorizam a mente.

Essa busca por lucidez combina com algo que Steve Jobs fazia muito antes da tendência explodir: ele evitava álcool e preferia hábitos que mantinham concentração, disciplina e leveza mental.

Esse estilo mais consciente, orientado para simplicidade e autocuidado, agora ecoa entre os jovens.

A escolha da Geração Z não tem nada a ver com rejeitar diversão. Tem a ver com redefinir o que é aproveitar o momento.

Eles preferem encontros tranquilos, experiências sem exageros, conversas longas e atividades que não roubam o dia seguinte. Yoga, academia, trilhas, trabalhos criativos, noites mais curtas e clareza mental viraram prioridade.

Esse comportamento não é isolado: é um reflexo do mundo acelerado, dos desafios emocionais da nova era e da consciência crescente sobre saúde física e mental. O que antes parecia radical hoje soa lógico para muita gente.

