Nestlé investe R$ 1 bilhão e escolhe cidade brasileira para receber nova fábrica histórica

Unidade centenária em São Paulo será modernizada com IA, automação avançada e novas estruturas industriais para ampliar a produção de café solúvel

Pedro Ribeiro - 22 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Nestlé anunciou um dos maiores aportes já destinados ao segmento de café no Brasil: R$ 1 bilhão serão investidos em Araras (SP) entre 2025 e 2028. A cidade, que abriga a primeira fábrica da empresa no país, assumirá papel central no novo ciclo de expansão e modernização da multinacional.

A planta, conhecida mundialmente por produzir Nescafé e exportar para mais de 60 países, será ampliada e passará por uma reestruturação tecnológica profunda, elevando a capacidade produtiva em cerca de 10% e consolidando Araras como um dos principais polos da companhia no mundo.

Araras no centro do novo ciclo de investimentos

O aporte bilionário faz parte de um programa maior, de R$ 7 bilhões, que a Nestlé direcionará ao Brasil até 2028. Dentro desse pacote, a fábrica de Araras será a unidade que mais receberá recursos. A empresa classificou a planta como estratégica para o negócio de café, tanto pela expertise acumulada ao longo de décadas quanto pela relevância internacional.

Segundo a companhia, o valor será aplicado em modernização industrial, automação, ampliação de linhas de produção e implementação de tecnologias digitais que aumentem eficiência e reduzam custos operacionais.

O objetivo é acompanhar a demanda crescente por café solúvel no mercado interno e externo, mantendo o Brasil como um dos grandes fornecedores globais desse tipo de produto.

IA, automação e indústria 4.0 como motores da transformação

Um dos destaques do projeto é a adoção de sistemas inteligentes de controle. A fábrica receberá uma nova linha de extração equipada com tecnologias que utilizam Inteligência Artificial para monitorar, em tempo real, variáveis cruciais como torra, umidade e padrão de coloração do café.

Esse acompanhamento contínuo garante maior uniformidade e permite que ajustes sejam realizados automaticamente, sem precisar interromper a produção. Além disso, a empresa afirmou que seguirá expandindo o uso de IA generativa para análises preditivas e relatórios automatizados — parte da estratégia de “fábricas conectadas”.

Desde 2019, a digitalização do parque industrial da Nestlé já rendeu resultados expressivos: queda superior a 30% nas paradas não planejadas e alta de 16% na produtividade.

Nova estrutura industrial e foco em energia limpa

A modernização também inclui a construção de um prédio industrial de sete andares, dedicado às etapas de extração, torra e secagem. O local foi projetado para otimizar fluxos de produção, ampliar a automação e reduzir desperdícios.

Uma das inovações será o uso do próprio vapor gerado durante o processo industrial, que será capturado e reaproveitado como energia térmica — medida que reduz custos e emissões. A fábrica já utiliza, desde os anos 1980, a borra de café como biomassa, reforçando uma tradição de práticas sustentáveis.

Impacto econômico e empregos na região

Atualmente, a unidade de Araras conta com pouco mais de mil funcionários diretos. Mas seu impacto na economia vai muito além disso: a cadeia do café solúvel movimenta uma extensa rede de fornecedores, terceirizados, transportadoras e prestadores de serviços.

Estimativas apontam que entre 3 mil e 5 mil empregos indiretos dependem da operação. Esse número não representa novas vagas criadas a partir do investimento, mas sim o total de postos sustentados pelo funcionamento da fábrica.

A Nestlé ainda não revelou quantas contratações serão feitas após a expansão, mas destacou que o projeto fortalece o papel de Araras como polo industrial e impulsiona o desenvolvimento regional.

Uma fábrica centenária que segue em expansão

Inaugurada em 1921 para produzir leite condensado, a unidade de Araras se tornou a primeira fábrica da Nestlé no Brasil. Ao longo do século, foi modernizada repetidas vezes e hoje é responsável majoritariamente pela produção de café solúvel.

Com capacidade atual de aproximadamente 37 mil toneladas por ano, a planta será expandida com o novo aporte, reforçando sua posição como uma das principais bases globais do Nescafé.

O investimento de R$ 1 bilhão se soma a outras iniciativas da empresa no país, como os R$ 500 milhões destinados à ampliação da fábrica de cápsulas em Montes Claros (MG) e à expansão de operações do Nestlé Professional.

Com tradição centenária, tecnologia de última geração e peso estratégico no mercado internacional, Araras se prepara para assumir um papel ainda maior no futuro da produção global de café.

