Membros do Comando Vermelho que ostentavam fuzil em redes sociais são mortos em confronto com a PM em Goiás

Durante abordagem, suspeitos dispararam contra os militares e fugiram para mata, dando início a perseguição

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Em vídeos, suspeitos mostravam armamento pesado de uso restrito. (Foto: Divulgação/PMGO)

Dois homens, integrantes do Comando Vermelho, foram mortos após entrarem em confronto com a Polícia Militar (PM) em Goiânia.

Conforme a corporação, os suspeitos ostentavam nas redes sociais vídeos utilizando armamentos pesados, incluindo um fuzil automático de uso restrito.

Dessa forma, uma operação foi desencadeada a a partir de informações repassadas pela Agência de Inteligência da PM, identificando o veículo utilizado pelos criminosos.

Dessa forma, ao serem abordados, três homens desceram do automóvel efetuando disparos contra os policiais e fugiram para uma área de mata.

Diante da agressão, os militares deram início a uma perseguição e, posteriormente, troca de tiros com os suspeitos.

No confronto, dois dos suspeitos foram baleados e morreram no local. O terceiro conseguiu escapar do cerco.

Com os criminosos, os policiais apreenderam duas pistolas. Dentro do veículo, foram encontrados ainda um fuzil, porções de maconha, um colete balístico e constatado que o automóvel possuía registro de furto ou roubo.

As Polícias Civil e Científica foram acionadas para realizar os procedimentos legais e dar continuidade às investigações.

O caso foi registrado pela PM na madrugada deste sábado (22).

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

