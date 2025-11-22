Um dos criminosos mais perigosos do Brasil morre durante confronto com a polícia em Anápolis

Indivíduo é apontado pelas autoridades como financiador de diversos assaltos da modalidade Novo Cangaço

Da Redação - 22 de novembro de 2025

Criminoso conhecido como Pedro Bó faleceu durante a troca de tiros. (Foto: reprodução)

O criminoso José Almeida Santana de alcunha “Pedro Bó”, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado (22), em Anápolis. Ele era ligado a alta cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) e condenado pelo assalto ao Banco Central, em 2005.

Pedro Bó também é considerado um dos criminosos mais perigosos do país e responsável por financiar diversos roubos a carros fortes e bancos, na modalidade do Novo Cangaço.

O conflito teve início após uma tentativa de abordagem, na região do bairro Nossa Senhora de D’Abadia, nas proximidades do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Gabriel Issa. Segundo a PM, o suspeito reagiu e disparou contra os militares, que revidaram a agressão.

O criminoso foi baleado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ele não resistiu.

A ação reuniu equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), do Tático do 4º BPM e do Graer, que auxiliou com o helicóptero da corporação.

Histórico

José Almeida Santana, conhecido como Pedro Bó, tem participação em um esquema de tráfico internacional de drogas, conforme denúncia do Ministério Público Federal.

Segundo as investigações, sua organização movimentava cerca de uma tonelada de pasta-base de cocaína por mês, com entrega em vários estados do Brasil.

Ele também foi citado como integrante do PCC: nas denúncias do MPF, ele aparece junto com outros membros da facção.

Ele também foi condenado pelo furto ao Banco Central de Fortaleza de 2005, que usou um túnel de cerca de 80 metros para roubar mais de R$ 160 milhões.