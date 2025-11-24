Anápolis antecipa campanha de combate à dengue e intensifica ações para 2026

Poder Público colocará em prática ações para intensificar a fiscalização, a eliminação de criadouros e o trabalho educativo nas comunidades

Augusto Araújo - 24 de novembro de 2025

Agentes em combate à dengue em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis antecipou o lançamento da campanha de combate à dengue para o ano de 2026.

Assim, ainda neste mês de novembro, o Poder Público já colocará em prática ações para intensificar a fiscalização, a eliminação de criadouros e o trabalho educativo nas comunidades.

Além do lançamento da operação, o município promove a capacitação das equipes para o uso armadilhas simples e altamente eficazes (ovitrampas), para evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere.

A Prefeitura destacou que, com o monitoramento desses pontos, é possível identificar áreas com maior circulação do inseto e direcionar ações de controle de forma mais precisa, reduzindo o risco de surtos.

Dados

Anápolis registrou neste ano 2.063 casos, com três óbitos e um ainda em investigação. Número este bem distinto de 2024, no qual houve 38.956 casos confirmados e 53 mortes.

A secretária municipal de Saúde, Jaqueline Ordan, destaca que a antecipação das ações é essencial para manter os índices sob controle.

“Anápolis conseguiu reduzir drasticamente os casos este ano, mas nosso compromisso é garantir que essa queda seja contínua. Por isso estamos iniciando as ações desde agora e adotando tecnologias como as ovitrampas, que ampliam nossa capacidade de monitoramento e prevenção”, afirmou.

A Secretaria reforça que o engajamento da população segue sendo determinante para que o município mantenha o cenário positivo e impeça o avanço da dengue no próximo ano.