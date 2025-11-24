Cidade conhecida como a Suíça Brasileira é a mais alta do país e tem temperaturas que podem chegar abaixo de 0 °C

Um destino escondido na altitude que guarda histórias que definem experiências únicas de inverno

Magno Oliver - 24 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Reconhecida há décadas por seu charme europeu e clima bem friozinho, Campos do Jordão, no interior de São Paulo, continua encantando turistas e reafirmando seu posto como a cidade mais alta do Brasil.

Localizada na Serra da Mantiqueira, a cerca de 1.628 metros de altitude, ela oferece um ambiente que remete aos vilarejos alpinos e mantém temperaturas que, durante o inverno, podem facilmente chegar à 0 °C e até ficar abaixo disso em algumas madrugadas.

A apenas 170 quilômetros da capital paulista, o município se consolidou como um dos principais destinos turísticos de inverno do Brasil.

Sua arquitetura inspirada no estilo enxaimel, hotéis charmosos, malharias tradicionais e uma gastronomia focada em fondues, chocolates artesanais e cervejas especiais fazem da cidade uma referência quando o assunto é clima europeu sem sair do país.

Entre seus pontos turísticos mais emblemáticos está o Baden Baden, bar e cervejaria artesanal que se tornou símbolo da cidade e ponto obrigatório para visitantes.

Outro destaque é o Parque Estadual de Campos do Jordão, também conhecido como Horto Florestal, que reúne trilhas, cachoeiras, áreas de preservação e contato intenso com a natureza da Mantiqueira.

O Pico do Itapeva, localizado na divisa com Pindamonhangaba, oferece um dos visuais mais impressionantes da região, com vista panorâmica de até 11 cidades do Vale do Paraíba.

Já no Morro do Elefante, acessível por teleférico, turistas têm uma visão privilegiada de Vila Capivari, o coração turístico de Campos do Jordão.

Além disso, a cidade abriga importantes eventos culturais, como o tradicional Festival de Inverno, considerado o maior festival de música clássica da América Latina, atraindo músicos e turistas de diferentes partes do país.

O clima ameno no restante do ano, aliado ao charme da altitude, também mantém o fluxo constante de visitantes fora da alta temporada.

Campos do Jordão segue como sinônimo de elegância, natureza exuberante e baixas temperaturas. Seu conjunto único de arquitetura, gastronomia, paisagens e cultura reforça por que ela é, há tanto tempo, um dos destinos mais queridos e surpreendentes do turismo brasileiro.

